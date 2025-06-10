İsrail Greta Thunberg'in Sınır Dışı Edildiğini Duyurdu

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İsrail, Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivisti hakkında açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, alıkonulan 12 insan hakları aktivisti ülkelerine gönderilmek üzere gece saatlerinde Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'na getirildi.

Sunulan "sınır dışı evraklarını" imzalamayı reddeden aktivistlerden 8 kişinin işlemlerinin tamamlanması için hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi. Aktivistlerin kendi ülke diplomatik temsilcileriyle Ben Gurion Havalimanı'nda görüştüğü belirtildi.

8 KİŞİ MAHKEMEYE ÇIKACAK

Akvitistlerin hukuki temsilciğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, 12 aktivistten 11'iyle avukatlarının görüştüğünü, iklim aktivisti Greta Thunberg de dahil 4 kişinin ülkeden ayrıldığını ya da ayrılmak üzere olduğunu paylaştı. Kalan 8 aktivistin gözaltına alındığı ve sınır dışı kararına itiraz ettikleri için mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Adalah, aktivistlerin bugün Göç Mahkemesi'ne çıkarılacağını ve tutuldukları Ramle kentindeki Givon hapishanesine avukatların gittiğini bildirdi.

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Ariel de açıklamasında, İsrail Nüfus ve Göç İdaresi'ne 12 aktivist hakkında ülkeye giriş yasağı uygulanması talimatı verdiğini duyurdu.

Kaynak: AA