İran ile ABD Arasında Her Şey Değişebilir! Kritik Tarih Belli Oldu

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Uzun yıllardır aralarında nükleer meselesiyle ilgili büyük bir gerginlik olan İran ile ABD arasında işler değişebilir. İki ülke arasındaki altıncı tur nükleer görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağı açıklandı.

Bu kez gerilimin düşmesinin umulduğu görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, "İran-ABD dolaylı görüşmelerinin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin 12 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

Kaynak: AA