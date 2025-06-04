Hamaney, ABD'nin Teklifine Kapıyı Kapattı

ABD’nin İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da kapsayan teklifi İran’ın dini lideri Ali Hamaney tarafından reddedildi.

Hamaney, İran devriminin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin ölümünün 36’ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulunurken, ABD'nin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını içeren nükleer anlaşma teklifini, ‘ulusal bağımsızlığa’ yönelik bir tehdit olarak niteledi.

Hamaney, konuya ilişkin açıklamasında, “Nükleer meselede ABD’nin sunduğu plan, 'biz yapabiliriz' anlayışına yüzde yüz karşıdır. Ulusal bağımsızlık demek, bir ülkenin ABD ve benzeri ülkelerden gelecek yeşil ya da kırmızı ışığı beklememesi demektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA