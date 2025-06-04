Kayıptı, Aranıyordu... Çalınan Macron Heykeli Bulundu

Greenpeace, Paris’teki Grevin Müzesi’nden çaldığı Emmanuel Macron’un bal mumu heykelini iade etti. Ukrayna savaşı bağlamında Fransa’nın Rusya ile ekonomik bağlarını protesto eden aktivistler, heykeli EDF binası önünde sergileyerek Macron’u “Putin’in radyoaktif müttefiki” olmakla eleştirdi.

Kayıptı, Aranıyordu... Çalınan Macron Heykeli Bulundu

Çevre hakları örgütü Greenpeace, 2 Haziran 2025’te Paris’teki Grevin Müzesi’nden “ödünç aldığını” belirttiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bal mumu heykelini 3 Haziran’da iade etti. Tahmini değeri 40 bin avro olan heykel, Ukrayna savaşının üçüncü yılında Fransa’nın Rusya ile devam eden ekonomik ilişkilerini protesto etmek amacıyla müzeden alınarak önce Rusya Büyükelçiliği önüne yerleştirilmişti.

Kayıptı, Aranıyordu... Çalınan Macron Heykeli Bulundu - Resim : 1

Greenpeace aktivistleri, heykeli iade etmeden önce Fransa’nın en büyük elektrik dağıtım şirketi EDF’nin merkez binası önüne getirdi. Heykeli bir kutudan çıkararak ayağa kaldıran eylemciler, yanına “Putin-Macron radyoaktif müttefikleri” yazılı bir döviz yerleştirerek Fransa’nın Rusya ile enerji, özellikle nükleer yakıt ithalatı konusundaki bağlarını eleştirdi. Greenpeace France Direktörü Jean-Francois Julliard, “Macron, Ukrayna’yı desteklediğini söylerken, Fransız şirketlerini Rusya ile ticarete teşvik ederek çifte standart uyguluyor” dedi.

Polis, heykelin ve kutunun güvenliğinin sağlandığını, ardından Grevin Müzesi’ne iade edildiğini bildirdi. Müze yetkilileri, aktivistlerin heykeli “zararsız” şekilde geri getireceğini taahhüt ettiğini, ancak Paris savcılığının hırsızlık suçlamasıyla soruşturma başlattığını belirtti.

Eylemin, Fransa’nın Rusya’dan gaz, kimyasal gübre ve nükleer yakıt ithalatına devam etmesi nedeniyle düzenlendiği ifade edildi. Greenpeace, özellikle Rus nükleer ajansı Rosatom ile devam eden sözleşmelerin, Ukrayna’ya destek söylemleriyle çeliştiğini vurguladı.

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Kaynak: DHA

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