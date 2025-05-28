Macron Çifti Arasındaki Tansiyon Düştü! Tokadın Ardından Kol Kola

Asya turunda aralarındaki gergin anlar çok konuşulan, eşi Brigitte Macron'dan tokat yediği öne sürülen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan şaşırtan yeni bir adım geldi. Macron çifti, Endonezya turunda kameralara kol kola poz verdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam’a inişi sırasında yaşanan bir an, sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde, first lady Brigitte Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın yüzüne vurulduğu görülmüştü.

Macron Çifti Arasındaki Tansiyon Düştü! Tokadın Ardından Kol Kola - Resim : 1

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Brigitte Macron'la yaşadığı iddia edilen tartışmaya ilişkin yaptığı açıklamada eşiyle aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını vurgulamıştı.

'ŞAKALAŞTIK' DEMİŞTİ

Tokat iddialarını yalanlayan Elysée Sarayı tarafından yapılan açıklamada ‘Bu, Cumhurbaşkanı ve eşinin uçaktan inmeden önce son bir kez rahatlayıp şakalaştıkları bir an’ denilmişti.,

Macron Çifti Arasındaki Tansiyon Düştü! Tokadın Ardından Kol Kola - Resim : 2

GÜLEREK KOL KOLA

Dünyanın konuştuğu görüntülerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin Endonezya turunda kol kola, gülerek girdiği anlar büyük dikkat çekti.

Macron Çifti Arasındaki Tansiyon Düştü! Tokadın Ardından Kol Kola - Resim : 3

TNI AU Halim Perdanakusuma Hava Üssü’nde Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin tarafından karşılanan Macron çiftinin son hali sosyal medyada da çok konuşuldu.

Vietnam’da Çok Konuşulan Görüntüler! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Eşinden Tokat mı Yedi? İlk Açıklama GeldiVietnam’da Çok Konuşulan Görüntüler! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Eşinden Tokat mı Yedi? İlk Açıklama GeldiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

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