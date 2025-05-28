Macron Çifti Arasındaki Tansiyon Düştü! Tokadın Ardından Kol Kola

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam’a inişi sırasında yaşanan bir an, sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde, first lady Brigitte Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın yüzüne vurulduğu görülmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Brigitte Macron'la yaşadığı iddia edilen tartışmaya ilişkin yaptığı açıklamada eşiyle aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını vurgulamıştı.

'ŞAKALAŞTIK' DEMİŞTİ

Tokat iddialarını yalanlayan Elysée Sarayı tarafından yapılan açıklamada ‘Bu, Cumhurbaşkanı ve eşinin uçaktan inmeden önce son bir kez rahatlayıp şakalaştıkları bir an’ denilmişti.,

GÜLEREK KOL KOLA

Dünyanın konuştuğu görüntülerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin Endonezya turunda kol kola, gülerek girdiği anlar büyük dikkat çekti.

TNI AU Halim Perdanakusuma Hava Üssü’nde Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin tarafından karşılanan Macron çiftinin son hali sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kaynak: Haber Merkezi