Macron Çifti Arasındaki Tansiyon Düştü! Tokadın Ardından Kol Kola
Asya turunda aralarındaki gergin anlar çok konuşulan, eşi Brigitte Macron'dan tokat yediği öne sürülen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan şaşırtan yeni bir adım geldi. Macron çifti, Endonezya turunda kameralara kol kola poz verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam’a inişi sırasında yaşanan bir an, sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde, first lady Brigitte Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın yüzüne vurulduğu görülmüştü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Brigitte Macron'la yaşadığı iddia edilen tartışmaya ilişkin yaptığı açıklamada eşiyle aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını vurgulamıştı.
'ŞAKALAŞTIK' DEMİŞTİ
Tokat iddialarını yalanlayan Elysée Sarayı tarafından yapılan açıklamada ‘Bu, Cumhurbaşkanı ve eşinin uçaktan inmeden önce son bir kez rahatlayıp şakalaştıkları bir an’ denilmişti.,
GÜLEREK KOL KOLA
Dünyanın konuştuğu görüntülerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin Endonezya turunda kol kola, gülerek girdiği anlar büyük dikkat çekti.
TNI AU Halim Perdanakusuma Hava Üssü’nde Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin tarafından karşılanan Macron çiftinin son hali sosyal medyada da çok konuşuldu.
Kaynak: Haber Merkezi