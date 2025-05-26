Vietnam’da Çok Konuşulan Görüntüler! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Eşinden Tokat mı Yedi?

Emmanuel Macron ve Brigitte Macron’un Güneydoğu Asya turunun başlangıcı için Vietnam’a varışları sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntüler, 25 Mayıs Pazar akşamı Associated Press tarafından kaydedildi.

Kayda geçen anlarda, Macron’un uçağının kapısı açıldığında, Cumhurbaşkanının henüz uçaktan inmeden yüzüne ani bir temas olduğu görülüyor.

Görüntü, Brigitte Macron’un eşine tokat attığı yönünde iddiaları beraberinde getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi