Avrupa’da ‘Kokain’ Krizi! Dünyanın Konuştuğu Görüntüler İçin Elysee Sarayı'ndan İlk Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın dün, Avrupa liderlerine yönelik ortaya attığı iddialar dünyanın gündemine oturdu. Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in bir araya geldiği bir görüşmede, masada görülen beyaz bir peçeteyi işaret ederek liderlerin uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabı üzerinden görüntüler paylaşan Zaharova, liderlerin yer aldığı video için “Videoda Fransa Cumhurbaşkanı, Britanya Başbakanı ve Almanya Şansölyesi yer alıyor. Zelenskiy'yi, çözümün bozulması ve Avrupa'daki kan dökümünün devam etmesi için yeni bir cehennemi entrikaya iterek, tıpkı fıkradaki gibi, bir Fransız, bir İngiliz ve bir Alman trene bindi ve… üfledi (içti)" ifadelerini kullandı.

"Görünüşe göre o kadar kullandılar ki, gazeteciler gelmeden önce malzemeleri (poşet ve kaşık) ortadan kaldırmayı unuttular" iddiasını ortaya atan Zaharova, "Avrupa'nın kaderine, her anlamda bağımlı olan geçici görevliler karar veriyor. İnanılmaz görüntüler. Sanki bizzat Yüce Tanrı, bu pis ayinin perdesini dünyaya aralıyor ki 'gören gözler görsün'” dedi.

Gündeme bomba gibi düşen iddialara ilk tepki Fransız medyasından geldi. Liberation gazetesi, " Emmanuel Macron, Kiev treninde Friedrich Merz ve Keir Starmer ile birlikte kokaini saklamadı” başlıklı bir haberle iddiaları yalanladı. Haberde, olay yerinde bulunan Agence France-Presse (AFP) ve Associated Press (AP) tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafların incelendiği belirtildi. Fotoğraflarda görülen "gizemli beyaz toz torbası"nın aslında, Keir Starmer gelmeden önce ve kameralar vagonu görüntülemeden evvel masaya bırakılmış bir mendil olduğu kaydedildi. Ayrıca masada dikkat çeken ve ‘saman çubuğu’ gibi görünen nesnenin ise, Alman Şansölyesi Merz’in elinde oynadığı bir karıştırıcı ya da kürdan olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin resmi açıklama ise Elysee Sarayı'nın X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden geldi. Saraydan yapılan paylaşımda, "Avrupa Birliği onlar için (Rusya) rahatsız edici hale geldiğinde, dezenformasyon basit bir mendili bile uyuşturucu gibi gösterecek kadar ileri gidebiliyor. Bu tür sahte haberler, Fransa'nın hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki düşmanları tarafından yayılıyor. Manipülasyona karşı dikkatli olmalıyız" ifadeleri yer aldı.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France's enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation.