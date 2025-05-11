O Görüntüler Ortalığı Karıştırdı! Rusya'dan Şok İddia: Avrupalı Liderler Kokain mi Kullanıyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın trenle yaptığı Ukrayna seyahatine ait görüntüler ortalığı karıştırdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, liderlerin 'kokain' kullandığı iddia edildi. Macron’un masada duran peçeteyi gizlice sakladığı, Merz’in ise elinde bir pipet taşıdığı öne sürüldü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da liderlerin uyuşturucu kullandığını iddia etti. Macron'un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığını ve bu maddenin uyuşturucu olduğunu öne süren Zaharova, şunları kaydetti:

'AVRUPA'NIN KADERİ BAĞIMLILAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR'

"Avrupa'nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor. Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022'de şu soruyu sormuştum: yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği (AB) için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor."

Kaynak: AA