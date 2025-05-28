Yunanistan'da Suda Uranyum Alarmı

Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşimlerinde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi, ülkeyi alarma geçirdi. Bölgedeki halkın sağlığını tehdit eden bu gelişme üzerine yetkililer, 26 Haziran'a kadar sürecek olağanüstü hal ilan etti.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Nikos Papaefstathiou tarafından yapılan açıklamada, içme suyu analizlerinde ortaya çıkan yüksek uranyum oranlarının halk sağlığı açısından ciddi bir risk teşkil ettiği belirtildi.

Papaefstathiou, "Durumun ciddiyeti karşısında zaman kaybetmeden olağanüstü hal ilan edilmiştir" dedi.

Olağanüstü hal kararı, Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebiyle alındı. Bitlianga, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı en büyük önceliğimizdir. Bu karar, krize hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

TÜM GÖZLER YETKİLİLERDE

Söz konusu yerleşimlerde yaşayan binlerce kişi, içme suyundan uzak durmaları konusunda uyarıldı. Uranyumun su kaynaklarına nasıl karıştığı henüz netlik kazanmazken, çevre ve sağlık ekipleri bölgede kapsamlı incelemelere başladı.

Çevre bilimciler, uranyumun uzun vadede kansere, böbrek rahatsızlıklarına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA