'51. Eyalet' Teklifi Ortalığı Birbirine Kattı! Trump Öyle Bir İddia Ortaya Attı ki... Gözler Kanada'ya Çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025 tarihinden beri tüm dünyayı şoke eden açıklama ve hamlelerde bulunurken, Kanada ile ilgili söyledikleri de dünya gündemine yerleşti. Trump'ın Kanada'yı "ABD'nin 51. eyaleti yapmak istediği" sözlerine tepki yağmaya devam ederken bir açıklama daha geldi.

TRUMP'TAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada’nın önerdiği “Altın Kubbe” füze savunma sistemine katılımına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Kanada’nın sistemin bir parçası olmak istediğini iddia ederek, “Ayrı ama eşit olmayan bir ulus olarak kalmaları halinde bu onlara 61 milyar dolara mal olacak. Ancak bizim sevgili 51. eyaletimiz olurlarsa maliyet sıfır dolar olacak. Teklifi değerlendiriyorlar!” dedi.

Trump, geçtiğimiz hafta Altın Kubbe savunma sisteminin detaylarını açıklamış, sistemin uzay tabanlı sensörler ve önleyicilerle donatılmış, kara, deniz ve uzayda konuşlandırılacak ileri teknoloji bir savunma kalkanı olacağını belirtmişti. Projenin toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağı ve 2029’dan önce, yani Trump’ın görev süresi bitmeden tamamlanacağı öngörülüyor. Trump, sistemin dünya genelinden ve hatta uzaydan fırlatılan füzeleri engelleyebileceğini iddia etti.

KANADA BAŞBAKANI REDDETMİŞTİ

Kanada Başbakanı Mark Carney, 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Altın Kubbe projesine katılmak için ABD ile görüşmeler yürüttüklerini doğruladı. Carney, “Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalılar için koruma sağlamak iyi bir şey” diyerek projeye sıcak baktıklarını ifade etti. Ancak Carney, Kanada’nın egemenliğini koruma konusunda net bir duruş sergileyerek, Trump’ın “51. eyalet” önerisini kesin bir dille reddetmişti.

YENİ GERİLİM Mİ?

Trump’ın paylaşımı, Kanada Parlamentosu’nda İngiltere Kralı III. Charles’ın egemenlik vurgusu yaptığı bir konuşmanın ardından geldi. Kanada’nın, Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) üzerinden ABD ile mevcut iş birliğini güçlendirme ve Altın Kubbe gibi projeleri değerlendirme yönünde adımlar attığı biliniyor. Ancak, Trump’ın “51. eyalet” söylemi, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim yaratabilir.

Projenin maliyeti ve teknik fizibilitesi ise tartışma konusu. Kongre Bütçe Ofisi, sistemin 20 yılda 161 ila 542 milyar dolar arasında bir maliyete ulaşabileceğini tahmin ediyor. Uzmanlar, sistemin üç yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasının zor olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA