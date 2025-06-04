2. Dünya Savaşı'nın Hayaleti Almanya'nın Peşinde! 3 Bomba Bulundu, Şehir Tahliye Ediliyor

2. Dünya savaşının üzerinden on yıllar geçmesine rağmen, halen kalıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, Almanya’nın Köln kentinde bulunan bir tersanede savaş döneminden kalma bombalar bulundu.

Bombaların bulunmasının ardından şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Şehir tarihinin en geniş çaplı tahliyesine başlandı.

Bild’in aktardığı havere göre, iki 20 biri ise 10 ton ağırlığındaki bombalar, şehirde ortalığı karıştırdı. Olağanüstü hal ilan edilirken, inşaat çalışmaları sırasında Ren Nehri kıyısındaki Deutz tersanesi yakınlarında bulunan bombalar yüzünden nehrin iki yakası da trafiğe kapatıldı.

Tahliye nedeniyle nehir üzerindeki 3 köprü, tren istasyonu, demiryolu trafiği, 2 huzurevi, belediye başkanlığı binası, kamu binaları ile çok sayıda kreş, hastane ve müze kapatıldı.

Yetkililer, 20 binden fazla insanın tahliyesine neden olan olay için "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana gerçekleştirilen en büyük tahliye" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi