2. Dünya Savaşı'nın Hayaleti Almanya'nın Peşinde! 3 Bomba Bulundu, Şehir Tahliye Ediliyor

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba bulundu. Bombaların bulunmasının ardından kentte geniş çaplı tahliye başlatıldı.

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2. Dünya savaşının üzerinden on yıllar geçmesine rağmen, halen kalıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, Almanya’nın Köln kentinde bulunan bir tersanede savaş döneminden kalma bombalar bulundu.

Bombaların bulunmasının ardından şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Şehir tarihinin en geniş çaplı tahliyesine başlandı.

2. Dünya Savaşı'nın Hayaleti Almanya'nın Peşinde! 3 Bomba Bulundu, Şehir Tahliye Ediliyor - Resim : 1

Bild’in aktardığı havere göre, iki 20 biri ise 10 ton ağırlığındaki bombalar, şehirde ortalığı karıştırdı. Olağanüstü hal ilan edilirken, inşaat çalışmaları sırasında Ren Nehri kıyısındaki Deutz tersanesi yakınlarında bulunan bombalar yüzünden nehrin iki yakası da trafiğe kapatıldı.

2. Dünya Savaşı'nın Hayaleti Almanya'nın Peşinde! 3 Bomba Bulundu, Şehir Tahliye Ediliyor - Resim : 2

Tahliye nedeniyle nehir üzerindeki 3 köprü, tren istasyonu, demiryolu trafiği, 2 huzurevi, belediye başkanlığı binası, kamu binaları ile çok sayıda kreş, hastane ve müze kapatıldı.

Yetkililer, 20 binden fazla insanın tahliyesine neden olan olay için "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana gerçekleştirilen en büyük tahliye" değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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