X'te (Twitter) Yeni Dönem! Elon Musk Yaptı Yine Yapacağını... Şifreli Mesajlaşma Geliyor, İşte XChat Hakkında Bilinenler

Elon Musk, X platformunda DM sisteminin yerini alacak olan XChat’in, gelişmiş şifreleme ve kaybolan mesajlar gibi özelliklerle bu hafta kademeli olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu. Tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak sistem, WhatsApp ve Signal gibi uygulamalara rakip olmayı hedefliyor.

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X'te (Twitter) Yeni Dönem! Elon Musk Yaptı Yine Yapacağını... Şifreli Mesajlaşma Geliyor, İşte XChat Hakkında Bilinenler

X platformu, kullanıcı deneyimini dönüştürmek amacıyla direkt mesaj (DM) sistemini yenileyerek “XChat” adını verdiği yeni bir şifreli mesajlaşma özelliğini kullanıma sunuyor. Elon Musk’ın 1 Haziran 2025’te X üzerinden yaptığı duyuruya göre, XChat bu hafta içinde kademeli olarak farklı bölgelere yayılacak.

Rust programlama diliyle inşa edilen ve “Bitcoin tarzı şifreleme” olarak tanımlanan yeni sistem, kullanıcıların kişisel verilerini korumayı hedefleyen gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.
XChat, mevcut DM sisteminin yerine geçecek şekilde tasarlandı ve tüm kullanıcıların bu geçişten etkileneceği belirtildi. Ücretli abonelik gerektirmeyen bu özellik, şu yenilikleri sunuyor:

  • Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma,
  • Beş dakika, bir saat veya sekiz saatlik süre seçenekleriyle kaybolan mesajlar,
  • Her tür dosyanın (metin, görsel, video vb.) paylaşılabilmesi,
  • Telefon numarası gerektirmeden platformlar arası sesli ve görüntülü görüşme.

X'te (Twitter) Yeni Dönem! Elon Musk Yaptı Yine Yapacağını... Şifreli Mesajlaşma Geliyor, İşte XChat Hakkında Bilinenler - Resim : 1

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Musk, XChat’in “tamamen yeni bir mimari” ile geliştirildiğini ve Rust dilinin hız ve güvenlik avantajlarından faydalandığını vurguladı. Ancak “Bitcoin tarzı şifreleme” ifadesi, kripto para topluluğunda tartışma yarattı. Uzmanlar, Bitcoin’in geleneksel anlamda uçtan uca şifreleme kullanmadığını, bunun yerine eliptik eğri kriptografisi (ECC) ve SHA-256 gibi mekanizmalarla çalıştığını belirterek Musk’ın teriminin teknik olarak yanıltıcı olabileceğini ifade etti. Örneğin, Maryland Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ian Miers, “Bitcoin esasen imza kullanır, şifreleme değil” diyerek bu söylemi eleştirdi.

XChat, şu an için beta aşamasında ve yalnızca bazı ücretli abonelere sunuluyor. TechCrunch’a göre, mesajlar dört haneli bir PIN ile korunuyor. X, geçtiğimiz hafta eski şifreli DM sistemini “iyileştirmeler” için askıya almıştı; bu durum, XChat’in eski sistemi tamamen değiştireceği şeklinde yorumlandı.

X'te (Twitter) Yeni Dönem! Elon Musk Yaptı Yine Yapacağını... Şifreli Mesajlaşma Geliyor, İşte XChat Hakkında Bilinenler - Resim : 2

MUSK’IN 'HER ŞEY UYGULAMASI' VİZYONU

XChat, Musk’ın X’i Çin’in WeChat’ine benzer bir “her şey uygulaması”na dönüştürme vizyonunun bir parçası. 2022’de Twitter’ı satın aldığından beri Musk, platformu mesajlaşma, ödeme sistemleri, sosyal medya ve hatta flört uygulaması gibi çok yönlü bir ekosisteme evirmeyi hedefliyor. XChat’in yanı sıra, X Money adlı bir ödeme özelliği de bu yıl içinde beta sürümüyle kullanıma sunulacak.

XCHAT GÜVENLİ Mİ?

Ancak XChat’in güvenlik iddiaları, bazı uzmanlar tarafından şüpheyle karşılanıyor. Element’in kurucusu Matthew Hodgson, XChat’in merkezi bir platform olduğunu ve şifreleme anahtarlarının yönetimi hakkında şeffaflık sağlanmadığını belirtti. Ayrıca, X’in son haftalarda yaşadığı erişim kesintileri, yeni özelliğin yaygınlaşması öncesi platformun güvenilirliğine dair soru işaretleri yarattı.

XChat’in WhatsApp, Telegram ve Signal gibi yerleşik mesajlaşma uygulamalarına rakip olup olamayacağı, kullanıcı kabulü ve teknik performansına bağlı olacak. Şu an için beta testleriyle sınırlı olan özelliğin, bu hafta içinde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor, ancak ölçeklendirme sorunları yaşanabileceği belirtiliyor.

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Kaynak: DHA

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