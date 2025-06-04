Trump Gümrük Duvarlarını Yükseltti! ABD Çelik ve Alüminyum Vergisini İkiye Katladı

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatında uygulanan %25 oranındaki gümrük vergisini %50'ye çıkarma kararı aldı. Ulusal güvenlik gerekçesiyle alınan bu karar, 4 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek. Ancak İngiltere, bu uygulamadan geçici olarak muaf tutuldu.

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Trump Gümrük Duvarlarını Yükseltti! ABD Çelik ve Alüminyum Vergisini İkiye Katladı

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu bilgisine yer verildi.

Çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 tarife getirildiği aktarılan kararnamede, bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı iddia edildi.

4 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kararnamede, bu nedenle çelik ve alüminyum ürünleri ile türevleri için gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildiği ifade edilerek, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği kaydedildi.

İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edile kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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