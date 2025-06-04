Dünya Ukrayna'nın Rusya'ya Düzenlediği Sürpriz Saldırıyı Konuşuyor... Operasyonun Uydu Görüntüleri Yayınlandı

Ukrayna’nın hafta sonu düzenlediği İHA saldırısıyla Rusya'nın stratejik hava üslerinde büyük hasar oluştu. Büyük ses getiren operasyonun uydu görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde tahrip edilen savaş uçaklarının enkazları dikkat çekti. Saldırıda 41 savaş uçağının yok edildiği, hasarın 7 milyar doları bulduğu öne sürüldü.

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Dünya Ukrayna'nın Rusya'ya Düzenlediği Sürpriz Saldırıyı Konuşuyor... Operasyonun Uydu Görüntüleri Yayınlandı

Hafta sonu Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik düzenlediği kapsamlı İHA saldırısı dünyanın gündemine oturdu. Saldırının ardından uydu görüntüleri de paylaşıldı. Saldırıya ilişkin dikkat çeken detaylar da böylece ortaya çıkmış oldu. İngiliz haber ajansı Reuters’ın Capella Space şirketinden temin ettiği radar verilerine göre, saldırılarda Rusya’ya ait çok sayıda stratejik savaş uçağı ya yok edildi ya da ciddi hasar aldı.

Dünya Ukrayna'nın Rusya'ya Düzenlediği Sürpriz Saldırıyı Konuşuyor... Operasyonun Uydu Görüntüleri Yayınlandı - Resim : 1

SAVAŞ UÇAKLARI HEDEF ALINDI

Saldırı, Ukrayna tarafından 117 insansız hava aracıyla gerçekleştirildi. Rusya’nın dört farklı bölgesindeki askeri hava üslerini hedef alan saldırılarda, özellikle Irkutsk bölgesindeki Belaya Hava Üssü'nde büyük yıkım yaşandığı gözlemlendi. Uzmanlar, bu üslerde konuşlu Tu-22 ve Tu-95 tipi savaş uçaklarının önemli bölümünün kullanılamaz hale geldiğini belirtiyor.

Dünya Ukrayna'nın Rusya'ya Düzenlediği Sürpriz Saldırıyı Konuşuyor... Operasyonun Uydu Görüntüleri Yayınlandı - Resim : 2

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Uydu görüntülerinde, sentetik açıklıklı radar (SAR) teknolojisi sayesinde bulutların engelleyemediği detaylı yıkım izleri tespit edildi. SAR sistemi, yüzeydeki topografik farklılıkları enerji yansımaları üzerinden analiz ederek, geleneksel görüntülerin ötesinde netlik sağladı. Belaya Üssü'nde birkaç uçağın enkazı net biçimde görüldü.

Dünya Ukrayna'nın Rusya'ya Düzenlediği Sürpriz Saldırıyı Konuşuyor... Operasyonun Uydu Görüntüleri Yayınlandı - Resim : 3

Uzman John Ford, açıklamasında uzun menzilli füzeler taşıma kapasitesine sahip iki Tu-22 uçağının tamamen yok edildiğini vurguladı. Ayrıca, yüksek tahrip gücüne sahip bombaları fırlatabilen Tu-95 tipi uçakların da hedef alındığı ve ciddi zarar gördüğü ifade edildi. Bu uçakların son dönemde Ukrayna’ya karşı düzenlenen saldırılarda aktif biçimde kullanıldığına dikkat çekildi.

Dünya Ukrayna'nın Rusya'ya Düzenlediği Sürpriz Saldırıyı Konuşuyor... Operasyonun Uydu Görüntüleri Yayınlandı - Resim : 4

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur’daki askeri hava üslerine yönelik olduğunu doğruladı. Bu bölgelerden üçünde saldırıların önlendiğini açıklayan Bakanlık, Murmansk ve Irkutsk’taki saldırıların ise başarılı olduğunu kabul etti.

Dünya Ukrayna'nın Rusya'ya Düzenlediği Sürpriz Saldırıyı Konuşuyor... Operasyonun Uydu Görüntüleri Yayınlandı - Resim : 5

'ÖRÜMCEK AĞI' OPERASYONU

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, “Örümcek Ağı” kod adlı operasyon kapsamında toplam 41 Rus savaş uçağının imha edildiği belirtildi. Hasarın mali boyutunun yaklaşık 7 milyar doları bulduğu ifade edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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