Elon Musk'tan Trump Yönetimine Eleştiri: 'Hayal Kırıklığına Uğradım'

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD’li iş insanı Elon Musk, CBS kanalına verdiği röportajda, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) haksızlığa uğradığını savundu. Musk, "Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü." ifadelerini kullanarak kurumun haksız yere hedef haline geldiğini söyledi.

Musk, federal hükümette yapılan her kesintinin ardından halkın DOGE'u suçlamasını eleştirdi. Bu algının yanlış olduğunu vurgulayan Musk, DOGE’un görev tanımının halk arasında yanlış anlaşıldığını belirtti. Ona göre, verimlilik artırmak amacıyla kurulan bu kurumun sosyal yardımları engellediği yönündeki düşünceler "tamamen yanlış."

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'

Uzay çalışmalarına ağırlık vermek üzere DOGE’taki görevinden ayrıldığını açıklayan Musk, Trump’ın sunduğu yeni bütçe tasarısı hakkındaki hayal kırıklığını da dile getirdi. Musk, "Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım." diyerek düşüncelerini açıkça ifade etti.

Kendisini daha küçük bir hükümet savunucusu olarak tanımlayan Musk, giderek büyüyen federal yapıyı eleştirdi. "Ben daha küçük bir hükümetin savunucusuyum, daha büyük bir hükümetin değil." diyen Musk, mevcut hükümeti, hantal yapısıyla eleştirilerin odağında olan "Motorlu Taşıtlar Dairesi"ne benzetti.

'FİKİR AYRILIKLARI YAŞADIK'

Başkan Donald Trump'ın danışmanlığını yaptığı sürede, "yönetimin yaptığı her şeyi" onaylamadığını, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı "fikir ayrılıkları" yaşadığını söyleyen Musk, "Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım, yani, yönetime karşı konuşmak istemiyorum. Ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DOGE'un kurucusu Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk sıralarda yer alan Musk, Trump'ın ikinci dönem seçilmesi için kişisel sermayesinden 288 milyon dolar harcamıştı. Trump da her fırsatta övdüğü Musk'ı sık sık Oval Ofis'e ve kabine toplantılarına davet etmişti.

Kaynak: AA