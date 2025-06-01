Hindistan’daki Yoğun Yağışlarda Can Kaybı Artıyor
Hindistan’ın birçok bölgesinde etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar, en az 22 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Muson mevsiminin başlamasıyla birlikte hava koşulları olumsuz seyretti.
Yetkililer, özellikle kuzeydoğudaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde ani seller ve toprak kaymalarının can kayıplarına neden olduğunu açıkladı.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki günlerde de bölgede sağanak yağışların süreceği konusunda uyarılarda bulundu.
Haziran ve eylül ayları arasında görülen muson yağmurları, her yıl geniş çaplı zararlar yaratıyor.
Kaynak: AA