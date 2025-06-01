Hindistan’daki Yoğun Yağışlarda Can Kaybı Artıyor

Hindistan’ın birçok bölgesinde etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar, en az 22 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Muson mevsiminin başlamasıyla birlikte hava koşulları olumsuz seyretti.

Hindistan’daki Yoğun Yağışlarda Can Kaybı Artıyor

Yetkililer, özellikle kuzeydoğudaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde ani seller ve toprak kaymalarının can kayıplarına neden olduğunu açıkladı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki günlerde de bölgede sağanak yağışların süreceği konusunda uyarılarda bulundu.

Haziran ve eylül ayları arasında görülen muson yağmurları, her yıl geniş çaplı zararlar yaratıyor.

Almanya'da Uçak Evin Çatısına Çarptı: 2 Kişi Hayatını KaybettiAlmanya'da Uçak Evin Çatısına Çarptı: 2 Kişi Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Hindistan
Aldatılan Kişiler En Çok Bu Burçlardan Çıkıyor Aldatılan Kişiler En Çok Bu Burçlardan Çıkıyor
Hamriya Limanı'nda Dün Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı Hamriya Limanı'nda Dün Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı
Almanya'da Uçak Evin Çatısına Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti Almanya'da Uçak Evin Çatısına Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti
Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak
Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti
Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor
Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak