Hindistan’daki Yoğun Yağışlarda Can Kaybı Artıyor

Yetkililer, özellikle kuzeydoğudaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde ani seller ve toprak kaymalarının can kayıplarına neden olduğunu açıkladı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki günlerde de bölgede sağanak yağışların süreceği konusunda uyarılarda bulundu.

Haziran ve eylül ayları arasında görülen muson yağmurları, her yıl geniş çaplı zararlar yaratıyor.

Kaynak: AA