Hamriya Limanı'nda Dün Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika Emirliği'ndeki Hamriya Limanı'nda dün sabah saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı.

Hamriya Limanı'nda Dün Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yerel Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim'inden yapılan açıklamada, Hamriya Limanı'nda dün sabah çıkan yangının petrokimya maddelerin tutuşması sonucu çıktığı belirtildi.

Yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale edildiği ve pazar sabahı itibarıyla tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, yangına müdahalede savunma ve içişleri bakanlıkları, ulusal acil durum kurumu, sivil savunma ekipleri ve çeşitli yerel birimlerin destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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