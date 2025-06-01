Gazze'de Can Kaybı 54 Bin 418'e Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 418'e, yaralı sayısı 124 bin 190'a yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı 54 Bin 418'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle, can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 37 cansız bedenin ve 136 yaralının getirildiği, cenazelerden 5'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise, 4 bin 149 Filistinlinin öldürüldüğünü, 12 bin 149 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Bazı cansız bedenlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 54 bin 418'e, yaralı sayısının da 124 bin 190'a yükseldiğini bildirdi.

YARDIM ALMAYA GİDEN SİVİLLERE SALDIRI

Öte yandan, Gazze'deki Hükümet Ofisi tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere düzenlediği silahlı saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Hükümet Ofisi yaptığı yeni açıklamada, saldırıdaki can kaybının 31 olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA

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