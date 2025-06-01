Dünya Bu Telefonu Konuşuyor: Yapabildikleri Şoke Etti! Devlet Herkesin Her Adımını İzliyor

Kuzey Kore'den gizlice ele geçirilen bir akıllı telefon, hükümetin vatandaşların her anına nasıl dahil olduğunu gösterdi. Cihazın bazı kelimeleri otomatik olarak sansürlediği ve 5 dakikada bir ekran fotoğrafı çekip yetkililere ulaştırdığı ortaya çıktı.

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Dünya Bu Telefonu Konuşuyor: Yapabildikleri Şoke Etti! Devlet Herkesin Her Adımını İzliyor

Tüm dünyanın içerisinde neler olup bittiğini merak ettiği Kuzey Kore'de, gelişmiş teknolojiye rağmen halk, baskıcı rejim tarafından dünyadan soyutlanmış halde. Hakkında birçok spekülasyon üretilen ülkeyle ilgili ortaya çıkan bir gerçek ise dünya gündemine oturdu. Ülkeden gizlice alınan bir akıllı telefon, hükümetin topluma uyguladığı akılalmaz baskı ve sansürü gözler önüne serdi.

Bir BBC muhabirinin 2024'ün sonlarında ele geçirdiği telefon, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un halkı korkutup manipüle etmek amacıyla nasıl bir sistem kurulduğunu ortaya koydu. Analistlerin eline ulaşan cihazın, devlet ideolojisini doğrudan her bir bireye uygulamak için tasarlandığı öğrenildi.

Dünya Bu Telefonu Konuşuyor: Yapabildikleri Şoke Etti! Devlet Herkesin Her Adımını İzliyor - Resim : 1

KELİMELERİ OTOMATİK OLARAK DEĞİŞTİRİYOR

BBC muhabiri, cihazla ilgili "Değiştirilmiş bir Android sistemi çalıştıran Kuzey Kore akıllı telefonları, devlet ideolojisini uygulamak için kullanılıyor" diye konuştu. Muhabir, Güney Kore'de yaygın kullanılan "oppa" (ağabey, argoda erkek arkadaş) kelimesi yazıldığında, telefonun onu anında "yoldaş" olarak değiştirdiğini ve "Bu kelime sadece kardeşlerimizi tanımlamak için kullanılabilir" uyarısının ekrana geldiğini gösterdi.

5 DAKİKADA BİR EKRAN FOTOĞRAFI

Aynı şekilde, "Namhan" (Güney Kore) kelimesi girildiğinde de hükümetin kullandığı"kukla devlet" ifadesiyle otomatik olarak değiştiriliyor. Bunun yanında cihazın yasak davranışları tespit etmek için kullanıcıların aktivitelerini izlediği de fark edildi. Telefonun her beş dakikada bir ekran görüntüsü aldığı ve kullanıcıların bunların görüntüleyemediği, sadece yetkililerin açabildiği öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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