Barış Görüşmeleri Öncesi Dengeleri Değiştirecek Hamle! Ukrayna, Rus Uçaklarına Saldırdı

Üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir diplomatik adım atılıyor. Taraflar, barış müzakerelerinin devamı için yarın İstanbul'da yeniden bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi açıklamasında heyetini İstanbul'daki görüşmelere katılmakla görevlendirdiğini bildirerek, "Ukrayna heyeti Rusya ile görüşmeler için yarın İstanbul'da olacak" dedi.

'SADECE LİDERLER ÇÖZEBİLİR'

İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerinde gündeme getirilmesi gereken konular hakkında bilgi paylaşan Zelenskiy, şunları kaydetti: "Birincisi tam ve koşulsuz ateşkes. İkincisi tutukluların serbest bırakılması. Üçüncüsü kaçırılan çocukların geri verilmesidir. Güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlamalıyız. Sadece liderler temel sorunları çözebilir. Pazartesi günü heyetimize (Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek."

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Moskova cephesinden de benzer bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz cuma günü yaptığı değerlendirmede, Rus müzakerecilerin İstanbul’daki görüşmelere hazırlandığını ifade etti. Peskov, "Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar" diyerek, müzakerelerden somut sonuçlar alınmasının önemine dikkat çekti.

UKRAYNA'DAN GÖRÜŞME ÖNCESİ FLAŞ HAMLE

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) gerçekleştirdiği kapsamlı bir operasyon sonucunda, Rusya’nın iç bölgelerinde bulunan hava üslerinde 40’tan fazla Rus bombardıman uçağının imha edildiği bildirildi.

Kyiv Independent’a konuşan bir güvenlik kaynağı, "Düşman stratejik bombardıman uçakları Rusya’da topluca yanıyor. Bu, SBU'nun özel bir operasyonunun sonucu" dedi.

Kaynak, operasyonun kapsamı hakkında şunları aktardı:

"Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu'nun iç bölgelerinde düşman bombardıman uçaklarını yok etmeye yönelik geniş çaplı bir özel operasyon yürütüyor. SBU dronları, her gece Ukrayna şehirlerini bombalayan uçaklar üzerinde deneme yapıyor. Şu anda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40'tan fazla uçağın vurulduğu biliniyor."

4 BİN KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ HEDEFLER VURULDU

Kaynağın paylaştığı videoda, Rusya'da gizli bir hava üssünde konuşlanmış ağır bombardıman uçaklarının sırayla alev aldığı görülüyor. Operasyonun 4 bin kilometre gibi uzak bir mesafeden yürütüldüğü ifade edildi.

Kyiv Independent, SBU kaynaklarının iddialarına rağmen bu bilgilerin henüz bağımsız kanallar tarafından doğrulanmadığını not düştü.

KREMLİN'DEN İLK ADIM

Rus medyasına göre, söz konusu saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik konseyini olağanüstü toplantıya çağırdı. Kremlin’den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL’DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

16 Mayıs tarihinde Rusya ile Ukrayna, yaklaşık üç yılın ardından ilk kez barış müzakereleri için İstanbul’da bir araya geldi. Taraflar, görüşmelerde dikkat çeken bazı konularda uzlaşma sağladı. En dikkat çekici gelişme, her iki tarafın "1000 mahkuma karşılık 1000 mahkum" ilkesiyle kapsamlı bir esir değişimi gerçekleştirmeye yönelik anlaşması oldu.

Ayrıca, olası bir ateşkesin koşulları ve tarafların bu konudaki beklentileri detaylı biçimde ele alındı. Görüşmelerin devamı konusunda ortak irade beyan edilirken, liderler düzeyinde doğrudan bir zirve gerçekleştirilmesi ihtimali de gündeme geldi.

Kaynak: Haber Merkezi