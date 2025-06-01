Almanya'da Uçak Evin Çatısına Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mönchengladbach yakınlarındaki Korschenbroich kasabasında küçük bir uçağın müstakil bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Almanya'da Uçak Evin Çatısına Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mönchengladbach yakınlarındaki Korschenbroich kasabasında küçük bir uçağın müstakil bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki pilotun Alkersleben’den Mönchengladbach’a seyir halindeyken teknik arıza yaşadığı ve kısa süre sonra kontrolünü kaybederek bir evin çatısına çarptığı belirtildi. Pilot kazada hayatını kaybederken, diğer ölen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

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