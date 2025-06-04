İsrail Başbakanı Netanyahu Her Şeyi 'Unuttu'... Tam 1788 Kez 'Hatırlamıyorum' Dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davasında 3 Haziran 2025 Salı günü Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde ilk kez çapraz sorguya alındı. The Jerusalem Post’un haberine göre, Netanyahu, sorguyu “bir şaka” olarak nitelendirerek savcının sorularına tam 1788 kez “hatırlamıyorum” cevabını verdi. Sorgu, kamuoyunda “1000 numaralı dosya” olarak bilinen, Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş insanı James Packer’dan toplam 195 bin dolar değerinde lüks puro ve şampanya ile eşi Sara Netanyahu için 3 bin 100 dolarlık mücevher aldığı iddialarına odaklandı.

Netanyahu, savcı Yonatan Tadmor’un sorularına “Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile” diyerek yanıt vermemeyi savundu. Bu tavır, mahkeme salonunda dikkat çekti ve tartışmalara yol açtı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında “rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla üç ayrı dosya (“1000”, “2000” ve “4000”) kapsamında dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu’nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görülmüştü. İfade vermek için ise ilk kez 10 Aralık 2024’te Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Dava, Netanyahu’nun Bezeq telekomünikasyon şirketine ait Walla News haber sitesinde kendisi ve eşi lehine olumlu haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolarlık mali ayrıcalıklar sağladığı ve pahalı hediyeler aldığı iddialarını da içeriyor. Netanyahu, suçlamaları “saçmalık” olarak nitelendirerek, bunların siyasi rakipleri ve önyargılı bir hukuk sistemi tarafından düzenlenen bir “cadı avı” olduğunu savunuyor.

Yargılama sürecinin en az sekiz ay daha sürmesi beklenirken, dava İsrail siyasetinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA