Avusturya'da Okulda Dehşet! En Az 8 Kişiyi Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulanan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Grundnig, saldırıda öğretmen ve öğrencilerden oluşan çok sayıda yaralının bulunduğunu en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülke basınındaki haberlerde, saldırganın okulda rasgele ateş açtığı ve daha sonra intihar ettiği aktarılıyor.

Kaynak: AA