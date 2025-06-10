Avusturya'da Okulda Dehşet! En Az 8 Kişiyi Öldürdü
Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Dehşete düşüren saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın intihar ettiği aktarılıyor.
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Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulanan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Grundnig, saldırıda öğretmen ve öğrencilerden oluşan çok sayıda yaralının bulunduğunu en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ülke basınındaki haberlerde, saldırganın okulda rasgele ateş açtığı ve daha sonra intihar ettiği aktarılıyor.
Kaynak: AA
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