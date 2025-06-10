Avusturya'da Okulda Dehşet! En Az 8 Kişiyi Öldürdü

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Dehşete düşüren saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın intihar ettiği aktarılıyor.

Son Güncelleme:
Avusturya'da Okulda Dehşet! En Az 8 Kişiyi Öldürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulanan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Grundnig, saldırıda öğretmen ve öğrencilerden oluşan çok sayıda yaralının bulunduğunu en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülke basınındaki haberlerde, saldırganın okulda rasgele ateş açtığı ve daha sonra intihar ettiği aktarılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Avusturya Saldırı
Son Güncelleme:
İran ile ABD Arasında Her Şey Değişebilir! Kritik Tarih Belli Oldu İran ile ABD Arasında Her Şey Değişebilir!
Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu
İsrail Greta Thunberg'in Sınır Dışı Edildiğini Duyurdu İsrail duyurdu, Greta Thunberg sınır dışı edildi
Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Ay Sonu Gelmeden Maaşı Bitenler Dikkat! Bu Yöntemle Bütün Masraflar Yarı Yarıya Düşecek Ay Sonu Gelmeden Maaşı Bitenler Dikkat! Bu Yöntemle Bütün Masraflar Yarı Yarıya Düşecek
Galatasaray ve Fenerbahçe Transferde Birbirine Girdi Galatasaray ve Fenerbahçe Transferde Birbirine Girdi
Galatasaray'ın Soyunma Odasında Büyük Kavga! Polis Müdahale Etti Galatasaray'ın Soyunma Odasında Büyük Kavga!