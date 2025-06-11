Trump'tan Gündem Olan Çıkış: 'ABD Bayrağını Yakanlar Hapse Girecek'

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletindeki Fort Bragg askeri üssünde düzenlenen programda bir konuşma yaptı. Los Angeles'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek adına yapılan protestoları bastırmak için ulusal muhafızları ve deniz piyadelerini kullanma kararını savunan Trump, bunun federal kolluk kuvvetlerine yönelik "şiddet yanlısı kalabalığın" saldırılarını önlemek için gerekli olduğunu söyledi.

Los Angeles'taki protestoların kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Trump, "Ordumuzun kahraman nesilleri, California'da olduğu gibi ülkemizin işgal ve üçüncü dünya kanunsuzluğu tarafından yok edilmesini izlemek için kanlarını dökmediler. Başkomutan olarak, bunun olmasına izin vermeyeceğim. Asla olmayacak" diye konuştu.

'BU ADAMLAR PROFESYONEL'

Los Angeles'taki protestoların "yabancı bayraklar taşıyan isyancılar tarafından barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe yönelik yapılan tam kapsamlı bir saldırı" olduğunu ve "ABD’ye yönelik yabancı bir işgali sürdürmeyi amaçladığını" iddia eden Trump, "Kolluk kuvvetlerine tuğlalar ve beton blokları fırlatıyorlar. Kaldırımları büyük çekiçlerle parçalıyorlar. Bu adamlar profesyonel. Bunlar amatör değil" dedi.

Göstericilerin çoğunun para karşılığında şiddet olaylarına karıştığını iddia eden Trump, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak ABD bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. ABD bayrağını yakanlar 1 yıl hapis cezasına çarptırılmalı. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'SUÇLULARI İÇERİ BIDEN ALDI'

Bir ABD kentinin "yabancı düşman tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğini" vurgulayan Trump, "Bu protestocuların çoğu Biden yönetimi tarafından buraya alındı. Hemen akın ettiler. Hapishanelerden geldiler. Dünyanın dört bir yanındaki hapishanelerden geldiler. Akıl hastanelerinden geldiler. Çete liderleriydiler. Uyuşturucu baronlarıydılar, ülkemize girmelerine izin verildi" suçlamasında bulundu. Los Angeles'ta çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu ve bu kişilerin tutuklanması gerektiğini ifade eden Trump, "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz" şeklinde konuştu.

'LOS ANGELES'I ÇETELER YÖNETİYOR'

California Valisi Gavin Newsom ile Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ı göçmenlik ve gümrük muhafaza görevlilerine yönelik şiddeti kışkırtmakla suçlayan Trump, "Federal yasaları geçersiz kılmak ve suçluların şehri işgal etmesine yardımcı olmak için kasıtlı girişimde bulunuyorlar" diye konuştu. Los Angeles'ın "dünyanın en temiz, en güvenli ve en güzel şehirlerinden biri iken tüm mahalleleri ulusötesi çetelerin ve suç şebekelerinin kontrolü altında olan bir çöp yığınına dönüştüğünü" iddia eden Trump, "Los Angeles’ı çeteler yönetiyor, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA