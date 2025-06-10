12 Yıl Sonra Bir İlk! Suriye'den İstanbul'a Tarihi Sefer

Suriye’de yaşanan iç karışıklığın ardından Türkiye uçuşlarını durduran Syrian Air (Suriye Hava Yolları), 12 yıl aradan sonra İstanbul’a uçuş gerçekleştirdi.

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12 Yıl Sonra Bir İlk! Suriye'den İstanbul'a Tarihi Sefer
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Türk Hava Yolları’nın (THY) Suriye’nin başkenti Şam’a seferlerine başlamasının ardından Türkiye ile Suriye arasında uçuş seferleri artmaya devam ediyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen izinler doğrultusunda Suriye’nin bayrak taşıyıcısı Suriye Hava Yolları'nın Şam’dan kalkış yapan uçağı saat 19.17’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. 12 yıl aradan sonra İstanbul’a ilk uçuşunu gerçekleştiren Suriye Hava Yolları uçağının pilotu kokpit camından Suriye bayrağı salladı.

12 Yıl Sonra Bir İlk! Suriye'den İstanbul'a Tarihi Sefer - Resim : 1

HAFTADA 5 GÜN UÇUŞ YAPILACAK

Suriye’nin başkenti Şam’dan İstanbul’a gerçekleştirilen uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA havacılık geliştirme direktörü Fırat Ocak, Suriye Hava Yolları Genel Müdürü Semir Orabi ve diğer davetliler katıldı.

12 Yıl Sonra Bir İlk! Suriye'den İstanbul'a Tarihi Sefer - Resim : 2

Törenin ardından ilk uçuş anısına pasta ve kurdele kesimi yapıldı. Suriye Hava Yolları Şam-İstanbul uçuşlarını haftada 5 gün; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapacak.

Kaynak: İHA

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