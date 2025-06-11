Putin Tüm Gemileri Yaktı! Ukrayna'ya Dört Koldan Bombardıman
İstanbul'da gerçekleşen müzakerelere gelmeyerek tepki çeken Rusya lideri Putin, Ukrayna'ya saldırılarda gaza bastı. Ukrayna, Rus ordusunun Odessa kentine ve Harkiv bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
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Üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının, İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerle son bulması umut edilirken, Rusya'dan "saldırılara devam" hamlesi geldi.
Ukrayna Acil Durum Servisi, Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine ve Harkiv bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Harkiv'deki saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Kaynak: AA
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