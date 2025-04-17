'İklim Kırbacı' Çok Fena Vurdu! Bu Yaz İçin Korkutan Tahmin

İklim değişiklikleri Türkiye'de de etkinliğini artırırken, uzman isim “Ani sert hava değişimlerini 'iklim kırbacı' olarak tanımlıyoruz. Bir yanda yakıcı kuraklık, hemen ardından yıkıcı seller. Küresel ısınma iklimde sert geçişleri daha da keskinleştiriyor" yorumunu yaptı. Uzman isim, bu yaz için kritik uyarılarda bulundu.

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'İklim Kırbacı' Çok Fena Vurdu! Bu Yaz İçin Korkutan Tahmin

İklim değişiklikleri tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye’de de kendisini çok fazla göstermeye başladı. Türkiye mart ayında rekor sıcakları yaşarken, nisanda ise soğuk hava dalgasıyla ocak ayında görülmeyen kış yaşandı. Uzmanlar Türkiye’nin 2025 yazında son yılların en sıcak ve kurak dönemini yaşayabileceğini öngörüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini vurgulayarak, yaz mevsiminin kuraklık ve aşırı sıcaklarla geçeceğinin artık güçlü bir olasılık olarak karşılarına çıktığına dikkat çekti.

Türkiye’nin Akdeniz Havzası’nda yer alması nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini ortalama üzerinde hissettiğini kaydeden Tağıl, ‘iklim kırbacı’ tespitine ilişkin şunları söyledi:

“Ani sert hava değişimlerini 'iklim kırbacı' olarak tanımlıyoruz. Bir yanda yakıcı kuraklık, hemen ardından yıkıcı seller. Küresel ısınma iklimde sert geçişleri daha da keskinleştiriyor. Her ani değişim doğayı sarsıyor, insan yaşamını hazırlıksız yakalıyor."

'İklim Kırbacı' Çok Fena Vurdu! Bu Yaz İçin Korkutan Tahmin - Resim : 1

'CİDDİ KURAKLIK' ENDİŞESİ

Türkiye’de bir yılı aşkın süredir düşük yağış görüldüğünün altını çizen Tağıl, sıcak geçen kışın ilkbaharla birleşerek ciddi kuraklığa neden olduğunu vurguladı.

Tağıl, şiddetlenen kuraklığın tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açabileceğini, yaz aylarında bazı bölgelerde içme suyu temininde ciddi sorunların yaşanabileceğini söyledi.

Tağıl suya erişimin güvence altına alınması için tarımda su verimliliğini artıracak teknolojilerin yaygınlaştırılmasının ve iklim risklerine uygun kent politikalarının hayata geçirilmesinin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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