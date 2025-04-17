Sırrı Süreyya Önder'in Son Sağlık Durumu Nasıl? Doktoru 'Zamana İhtiyacımız Var' Dedi, Kritik Takvimi Açıkladı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort yırtılması nedeniyle ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumunu Başhekim Çavlan Çiftçi aktardı. Önder'in durumunun düne göre daha iyi olduğunu ve tedavilere yanıt verdiğini söyleyen Çiftçi, "Zamana ihtiyacımız var. Hasta için benim öngörüm 10 gün ile 40 gün arası" dedi.

Son Güncelleme:
Sırrı Süreyya Önder'in Son Sağlık Durumu Nasıl? Doktoru 'Zamana İhtiyacımız Var' Dedi, Kritik Takvimi Açıkladı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.

'DURUMU DÜNE GÖRE DAHA İYİ'

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama ise Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'den geldi. Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:

"Genel durumu düne göre daha iyi. Tedavilerimize yanıt vermekte. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam ediyor. Ancak bu uzun zaman alacak. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var.

İdrar çıkışı iyi bir şekilde devam ediyor. Özetle yoğun bakım sürecimiz devam ediyor ve zamana ihtiyacımız var.

Önceki tanısı nedeniyle verilen tedavilere devam etmek istiyoruz. Daha kuvvetli tedaviler veriyoruz.

Hastamızda böbrek yetersizliği yok.

'SESLERİ DUYUYOR, BAZI TEPKİLER VERİYOR'

Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı çok iyi. Sesleri duyuyor, bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu ama hastanın somut anlamda durumunu ortaya koyamayız. Bunu önümüzdeki günlerde anlayabiliriz.

'10 GÜN İLE 40 GÜN ARASI...'

Zamana ihtiyacımız var. Hasta için benim öngörüm 10 gün ile 40 gün arası. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bizim riskimiz bu hastada da yüksek."

Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Peş Peşe Açıklamalar: Tedaviye İyi Yanıt VeriyorSırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Peş Peşe Açıklamalar: Tedaviye İyi Yanıt VeriyorSiyaset

Sırrı Süreyya Önder'in Kalp Krizi Geçirmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya ÇıktıSırrı Süreyya Önder'in Kalp Krizi Geçirmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder
Son Güncelleme:
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
MSB'den Flaş 'Yunanistan' Açıklaması: 'Türk Haklarını İhlal Eden İddiaları Kabul Edilemez' MSB'den Flaş 'Yunanistan' Açıklaması
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Zeytinyağındaki Büyük Oyun İfşa Oldu, O İşte O Firmalar Zeytinyağındaki Büyük Oyun İfşa Oldu, O İşte O Firmalar
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın
Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yıllardır Beklenen Yeni Model Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yeni Model
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk