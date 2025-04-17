Sırrı Süreyya Önder'in Son Sağlık Durumu Nasıl? Doktoru 'Zamana İhtiyacımız Var' Dedi, Kritik Takvimi Açıkladı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.

'DURUMU DÜNE GÖRE DAHA İYİ'

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama ise Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'den geldi. Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:

"Genel durumu düne göre daha iyi. Tedavilerimize yanıt vermekte. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam ediyor. Ancak bu uzun zaman alacak. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var.

İdrar çıkışı iyi bir şekilde devam ediyor. Özetle yoğun bakım sürecimiz devam ediyor ve zamana ihtiyacımız var.

Önceki tanısı nedeniyle verilen tedavilere devam etmek istiyoruz. Daha kuvvetli tedaviler veriyoruz.

Hastamızda böbrek yetersizliği yok.

'SESLERİ DUYUYOR, BAZI TEPKİLER VERİYOR'

Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı çok iyi. Sesleri duyuyor, bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu ama hastanın somut anlamda durumunu ortaya koyamayız. Bunu önümüzdeki günlerde anlayabiliriz.

'10 GÜN İLE 40 GÜN ARASI...'

Zamana ihtiyacımız var. Hasta için benim öngörüm 10 gün ile 40 gün arası. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bizim riskimiz bu hastada da yüksek."

Kaynak: Haber Merkezi