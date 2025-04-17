Sırrı Süreyya Önder'in Kalp Krizi Geçirmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından acil olarak ameliyat olan ve yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlanmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, evinde rahatsızlanarak ambulans çağırmıştı. Gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Önder’in nabızsız şekilde hastaneye ulaştığı ve 10 saatlik zorlu bir ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, siyaset dünyasından çok sayıda isim hem hastaneye gelerek hem de telefonla DEM Partili yöneticilerle görüşerek Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.

Önder’in geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı dolayısıyla bugün DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında gerçekleşecek görüşmenin de ertelendiği öğrenilmişti.

KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı yaşamadan önce gün içinde yemek yediği restorandaki görüntüler ortaya çıktı.

Sırrı Süreyya Önder'in Kalp Krizi Geçirmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı - Resim : 1

HESABI ÖDEYEREK AYRILDI

Tek başına geldiği restoranda sarma ve güveç siparişi veren ve çalışanlarla sohbet eden Önder, yemeğin ardından bir süre de film yapımcısı ve lokantanın sahibi olan Selahattin Kat ile konuştuktan sonra hesabını ödeyerek lokantadan ayrıldığı görüldü.

Sırrı Süreyya Önder'in Kalp Krizi Geçirmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı - Resim : 2

Sırrı Süreyya Önder'in Kızından Duygusal Mesaj! Babasına Böyle Seslendi: 'En İyi Bildiğin Şeyi Yap ve...'Sırrı Süreyya Önder'in Kızından Duygusal Mesaj! Babasına Böyle Seslendi: 'En İyi Bildiğin Şeyi Yap ve...'Güncel
Canlı Yayında Açıkladı! DEM Parti-Yılmaz Tunç Görüşmesinde Flaş GelişmeCanlı Yayında Açıkladı! DEM Parti-Yılmaz Tunç Görüşmesinde Flaş GelişmeGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder DEM Parti
Son Güncelleme:
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Tek Bir İli İşaret Etti Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Tek Bir İli İşaret Etti
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Mardin’de 129 Yıllık Dava: 3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 66 Hükümet Gördü Mardin’de 129 Yıllık Dava: 3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 66 Hükümet Gördü
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın
Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yıllardır Beklenen Yeni Model Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yeni Model
Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Artık Bedava Kullanacaklar Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Bedava Kullanacaklar
Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk
Ankara'da Dev Operasyon! Bakan Yerlikaya 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü' Diyerek Duyurdu Ankara'da Dev Operasyon! 525 Gözaltı