Sırrı Süreyya Önder'in Kalp Krizi Geçirmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, evinde rahatsızlanarak ambulans çağırmıştı. Gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Önder’in nabızsız şekilde hastaneye ulaştığı ve 10 saatlik zorlu bir ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, siyaset dünyasından çok sayıda isim hem hastaneye gelerek hem de telefonla DEM Partili yöneticilerle görüşerek Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.

Önder’in geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı dolayısıyla bugün DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında gerçekleşecek görüşmenin de ertelendiği öğrenilmişti.

KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı yaşamadan önce gün içinde yemek yediği restorandaki görüntüler ortaya çıktı.

HESABI ÖDEYEREK AYRILDI

Tek başına geldiği restoranda sarma ve güveç siparişi veren ve çalışanlarla sohbet eden Önder, yemeğin ardından bir süre de film yapımcısı ve lokantanın sahibi olan Selahattin Kat ile konuştuktan sonra hesabını ödeyerek lokantadan ayrıldığı görüldü.

Kaynak: İHA