Canlı Yayında Açıkladı! DEM Parti-Yılmaz Tunç Görüşmesinde Flaş Gelişme

DEM Parti'nin İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında Cuma günü gerçekleştirilecek görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan TÜRKGÜN Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bu aşamada toplantıyı düşünmediklerini ve önceliklerinin Önder’in sağlığı olduğunu ifade ettiğini aktardı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı tarihi çağrının ardından Türkiye'de yeni bir döneme girildi. Öcalan'dan PKK'ya 'silah bırakma' ve 'kendini feshetme' çağrısı gelirken, örgüt de ateşkes ilan etmişti. Meclis'te siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti'nin İmralı heyeti son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmeden sonra DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cuma günü 14.00'te görüşeceği bildirilmişti. tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan TÜRKGÜN Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: 'ÖNCELİK ÖNDER'İN SAĞLIĞI'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesini aktaran Mehmet Müftüoğlu, şöyle konuştu:

"Ben az önce Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bey ile görüştüm. Cuma günü DEM toplantısı vardı bana Sırrı Süreyya Önder Bey’in rahatsızlığından derin üzüntü duyduğunu ve bu aşamada bu toplantıyı düşünmediklerini ve önceliklerinin Önder’in sağlığı olduğunu Önder’den gelecek iyi haberden sonra tekrar görüşme sağlanacağını söyledi."

Kaynak: tv100

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