Mardin’de 129 Yıllık Dava: 3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 66 Hükümet Gördü

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Akıncı Mahallesi'nde, 1896 yılında başlayan ve hâlâ sonuçlanamayan arazi davası, Türkiye hukuk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir süreç olarak tarihe geçti. Toplam 22 bin dönümlük, 155 parselden oluşan bu arazi üzerindeki mülkiyet anlaşmazlığı, Ersak, Eren, Bulut ve Keleş ailelerinin üçüncü kuşak torunları arasında devam ediyor.​

Davanın kökeni, Osmanlı döneminde köy ağası Ali Fendi Ağa'nın vefatının ardından mirasçılar arasında çıkan ihtilafa dayanıyor. Bu anlaşmazlık, 21 Mayıs 1896'da Mardin Bidayet Mahkemesi'ne taşınarak 18 numaralı dosya olarak kayıtlara geçti. 1973 yılında yapılan kadastro çalışmalarında, mülkiyet ihtilafı nedeniyle parsellerin tapu kayıtları boş bırakıldı. 1978'de ise dava, Mardin Kadastro Mahkemesi'ne devredildi ve o tarihten bu yana ilk derece mahkemesinde bir karar alınamadı.​

3 OSMANLI PADİŞAHI, 12 CUMHURNAŞKANI GÖRDÜ

Dava süresince 3 Osmanlı padişahı, 12 cumhurbaşkanı ve 66 hükümet görev yaptı. 500'den fazla duruşma gerçekleştirildi ve çok sayıda hâkim ile avukat değişikliği yaşandı. Ersak ailesinin avukatı Prof. Dr. Ahmet Battal, davanın karmaşıklığı nedeniyle yeni atanan hâkimlerin konuyu anlayabilmesi için 63 sayfalık bir özet hazırladıklarını belirtti. Battal, "Ertelemeler, gecikmeler, yeni belge aramaları ve keşifler nedeniyle dava sürekli uzadı. 129 yıllık bu dava, adeta bir roman gibi" dedi.​

Davanın son duruşması 10 Nisan günü Mardin Kadastro Mahkemesi'nde görüldü. Davaya yeni atanan hakim Dr. Mustafa Sonkurt’un, tapulama konusunda doktora yapmış bir isim olmasını olumlu olarak değerlendiren Battal, "HSK nihayet işi çözecek birini atamış gibi görünüyor. Belki de hakim Sonkurt, bu tür dosyaların olduğu bir mahkemeye atanma konusunda gönüllü olmuştur. Bundan sonra bakalım ne olacak. Her ne kadar hakim duruşmayı kasım ayının sonuna bırakmış olsa da ümitlenmek için bir sebebimiz var. Ancak önceki hakim tam anlamıyla ipe un sermişti ve iki yıl boş geçmişti" ifadelerini kullandı.

27 KASIM 2025'E ERTELENDİ

Duruşmada, mirasçı Keleş ailesinin vekili Av. Abdulmenaf Baysal, dava konusu taşınmazların müvekkilleri adına tespit edilmesini istedi. Bir kısım davacılar vekili Av. Saffet Eltaş ise veraset ilamının bekletici mesele yapılmasından vazgeçilmesini talep etti. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması ve tarafların nüfus kayıtlarının UYAP sistemine işlenmesi için duruşmayı 27 Kasım 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA