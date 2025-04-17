Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Tek Bir İli İşaret Etti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki depremler sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Malatya için uyardı. Görür ‘Deprem Çardak Fayı’nın doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü’ dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Tek Bir İli İşaret Etti

6 Şubat depremlerinde felaketin merkezi Kahramanmaraş’ta artçı depremler meydana gelmeye devam ederken, AFAD bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

ÜST ÜSTE İKİ KEZ SALANDI

AFAD’ın açıkladığı bilgiye göre Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 16 Nisan’da saat 05.04'te 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Nurhak’taki sarsıntının ardından Göksun ilçesi de saat 12:48’te 3.7 ile sallandı.

AFAD'ın geçtiği son bilgilere göre Göksun ilçesindeki depremin derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü.

Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Tek Bir İli İşaret Etti - Resim : 1

KRİTİK UYARI

Artçılar ‘Büyük deprem mi olacak?’ endişesini sürdürürken, Prof. Dr. Naci Görür’den kritik bir uyarı geldi. 6 Şubat depremleri öncesinde çok kez 11 il için uyarılar yapan, uyarılarına her gün bir yenisini ekleyen Naci Görür Kahramanmaraş depremi sonrasında Malatya’yı uyardı.

Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Tek Bir İli İşaret Etti - Resim : 2

'MALATYA FAYI KESİM NOKTASINDA'

X hesabından harita ile birlikte paylaşım yapan Görür şunları söyledi: Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü. Sevgiyle.

Kahramanmaraş’ta 4.1 Büyüklüğünde DepremKahramanmaraş’ta 4.1 Büyüklüğünde DepremGüncel

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Etiketler
Deprem 6 Şubat depremleri Kahramanmaraş Malatya Naci Görür
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