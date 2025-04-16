Kahramanmaraş’ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremi internet sitesinden duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 05.04’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem, 6.98 kilometre derilikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: AA