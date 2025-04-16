Kritik Ameliyat Sona Erdi: İşte Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği aort anevrizması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alınan Önder için birçok siyasi isim hastaneye akın etti. Önder'in hastaneye gelirken ambulansta bilincinin gittiğini, aourtunda zedelenme söz konusu olduğu aktarıldı. Ameliyata alınan Önder'in sağlık durumunun yakından takip edildiği aktarıldı.

'SİYASETİN KALBİ HASTANEDE'

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'ın aktardığına göre hekimler "Bu gece çok uzun geçecek, yaklaşık 6-7 saatlik operasyon dahi olabilir" dedi. Öte yandan Davut Gül de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin durumdan haberdar edildiğini ve kendileriyle temasta olduğunu belirtti. Avşar, "Tüm siyasetin kalbi bugün bu hastanede diyebiliriz" dedi.

HEKİMLER EVLERİNDEN ÇAĞRILDI

Ameliyat ekibinde yer alan birçok hekimin, vakanın ciddiyeti nedeniyle hastane yönetimi tarafından evlerinden çağrıldığı öğrenildi. Durumun aciliyeti ve karmaşıklığı, sağlık camiasında da tedirginlik oluşturdu.

AMELİYAT SONA ERDİ

Seyhan Avşar'ın son aktardığı bilgiye göre Önder'in ameliyatı sona erdi. Önder'in kalp atımının zayıf olduğu için ameliyathanede tutulacağı daha sonra yoğun bakıma alınacağı öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmasının ardından DEM Parti'den akşam saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder'in durumu ciddiyetini korumaktadır. İl Eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz hastanede süreci yakından takip etmektedir. Eş Genel Başkanlarımız da İstanbul’a gitmek üzere yoldadır. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de süreçle yakından ilgilenmektedir."

PARTİ YÖNETİMİ HASTANEDE

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sırrı Süreyya Önder’in bulunduğu hastaneye geldi.

'ÇOK BADİRE ATLATTI'

Hastane önünde açıklama yapan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Saatlerdir ameliyatta, ameliyatın uzun süreceğini de biliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Bu zaman zarfı içinde başta siz değerli basın emekçileri olmak üzere, sağlık emekçileri, doktorlar, ilk müdahaleyi yapan hemşireler ve buraya gelen sayın Vali, telefonla arayan, ilgilenen siyasi parti başkanları, milletvekili arkadaşlarımız ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz.

Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Arayan, soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Sağlığıyla ilgili bilgiler aldıkça, yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

BAHÇELİ HASTANEYİ ARADI

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin, hastaneyi ve doktorları arayarak Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği sağlık sorunu için geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum. Kadim dostumun bu mücadeleden başarıyla çıkmasını canı gönülden istiyor, bu kavgayı kazanmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya paylaşımında, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise paylaşımında, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." dedi.

VALİ GÜL HASTANEDEKİ SÜRECİ ANLATTI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

Vali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatın yaklaşık 6-7 saat süreceğini, sonucu sabaha karşı doktorların paylaşacağını söyledi. Saat 22.10’da gelen ihbarın ardından 22.40’ta Önder’in hastaneye getirildiğini, kendisinin ise 22.50 civarında hastaneye ulaştığını aktardı.

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok devlet büyüğünün konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor." dedi.

'HIZLI MÜDAHALE YAPILDI'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Önder’e zamanında ve etkili şekilde müdahale edildiğini, ameliyat sürecinin devam ettiğini ve dua etmekten başka çare olmadığını ifade etti.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ise ameliyatın saat 23.30’da başladığını ve tüm kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi ekiplerinin hazır bulunduğunu açıkladı. Kalpten çıkan en büyük ana damardaki yırtılmanın ciddi bir ameliyat gerektirdiğini belirten Çiftçi, "Bu, kalp hastalıkları içinde en zorlu operasyonlardan biri. Hastamızın hayati riski halen devam ediyor. Ameliyatın süresi 7-8 saati bulabilir." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi