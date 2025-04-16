DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama: 'Durumu Ciddi, Ameliyat Devam Ediyor'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, Önder’in aort damarında yırtılma meydana geldiğini ve acil ameliyata alındığını belirterek, sürecin ciddiyetini koruduğunu söyledi.

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DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama: 'Durumu Ciddi, Ameliyat Devam Ediyor'

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği aort anevrizması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alınan Önder'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV’ye telefonla bağlanarak, Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. “Ameliyatı hala sürüyor. Doktorlar hayati tehlikeyi önlemek adına büyük bir çaba gösteriyor,” diyen Hatimoğulları, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Ankara’dan İstanbul’a hareket ettiklerini ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder’in daha önce bilinen bir sağlık sorunu olduğunu aktaran Hatimoğulları, “Tedavi gördüğü hastalığa ek olarak damar rahatsızlığı da vardı. Evindeyken kalp krizi benzeri bir durum yaşadığı, ardından acil olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldık” dedi.

Ameliyattan umutlu olduklarını belirten Hatimoğulları, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi. Önder’in barış sürecindeki rolüne de dikkat çeken Hatimoğulları, “Bölgemizde barışın inşası için büyük emek veren bir isim. Omuzlarındaki yük ağır ama sorumluluğunu her zaman layıkıyla taşıdı. Sağlığına kavuşup görevine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmeye de değinen Hatimoğulları, bu temasın ardından Önder’in umutlu olduğunu, sürecin olumlu ilerlemesini arzu ettiklerini belirtti.

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Kaynak: Halk TV

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