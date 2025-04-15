İstanbul Valisi Seyhan Avşar'a Konuştu! Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Nasıl?

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği aort anevrizması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alınan Önder'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" denildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

İSTANBUL VALİSİ, GERÇEK GÜNDEM'E KONUŞTU

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar; Pervin Buldan, Filiz Kerestecioğlu, Sebahat Tuncel, Levent Tüzel ve çok sayıda siyasetçinin hastanede olduğunu aktardı. Öte yandan Önder'in ambulans çağrılana kadar bilincinin açık olduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü, hastane başhekimi ve üniversite rektörü Önder'in sağlık durumuna ilişkin detayları anlattı.

Önder'in hastaneye gelirken ambulansta bilincinin gittiğini, aourtunda zedelenme söz konusu olduğu aktarıldı. Ameliyata alınan Önder'in sağlık durumunun yakından takip edildiği aktarıldı. Avşar'ın aktardığına göre hekimler "Bu gece çok uzun geçecek, yaklaşık 6-7 saatlik operasyon dahi olabilir" dedi. Öte yandan Davut Gül de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin durumdan haberdar edildiğini ve kendileriyle temasta olduğunu belirtti. Avşar, "Tüm siyasetin kalbi bugün bu hastanede diyebiliriz" dedi.

Öte yandan Önder'in ameliyat sonrası 3 gün uyutulmasının beklendiği aktarıldı.

SİYASİLERDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi. Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş oldun dileğinde bulundu. Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Önder'e geçmiş oldun dileğinde bulundu. Bakan Tunç, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

AORT ANEVRİZMASI NEDİR?

Kalpten çıkan temiz kanın tüm vücuda dağıtılmasını sağlayan ana atardamar olan aort damarında oluşan balon benzeri çıkıntılara aort anevrizması denmektedir. Aort damarı normalde kan basıncına dayanan kalın duvarlara sahiptir fakat yüksek tansiyon ve damar kireçlenmesi gibi nedenler bu duvara zarar vererek inceltebilir. Aort anevrizmasının en önemli belirtileri batıcı tarzda göğüs ağrısı, nefes darlığı, karın ve sırt ağrısıdır. Takip edilmediği takdirde çok ciddi sonuçlara ve hayati riske sebep olabilen aort anevrizmasının tedavisine ise anevrizmanın çapına ve yerleşimine göre karar veriliyor. Genellikle 5 cm’nin altındaki anevrizma genişlemelerinde hasta takibe alınırken, daha geniş anevrizmalarda ise açık ve kapalı ameliyat teknikleri kullanılarak anevrizma onarımı yapılabilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi