Almanya'daki Türkler Çifte Vatandaş Olmak İstemiyor: Nedeni Ortaya Çıktı

Avrupa’da yükselen aşırı sağ, Almanya’da çifte vatandaşlık hakkı kazanan gurbetçilerin başvuru oranını düşürdü. 547 bin 790 Mavi Kartlı gurbetçiden sadece 18 bini Türk vatandaşlığı için yeniden başvurdu. Yüksek askerlik bedeli ve randevu sıkıntısının da süreci zorlaştırdığı belirtiliyor.

Almanya'daki Türkler Çifte Vatandaş Olmak İstemiyor: Nedeni Ortaya Çıktı

Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, çifte vatandaşlık planları yapan gurbetçileri de tedirgin ediyor. Yaklaşık 660 bin Mavi Kart sahibinin 550 bini Almanya’da yaşıyor. Almanya’nın geçen yıl yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasasıyla çifte vatandaşlığa izin vermesine rağmen 547 bin 790 Mavi Kartlı gurbetçiden sadece 18 bin kişi Türk vatandaşlığına geri dönmek için başvuruda bulundu. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, bu düşük ilgi, AKP'nin hazırladığı rapora da yansıdı.

Almanya'daki Türkler Çifte Vatandaş Olmak İstemiyor: Nedeni Ortaya Çıktı - Resim : 1

ASKERLİK BEDELİ VE RANDEVU KRİZİ ENGEL

Başvuruların sınırlı kalmasında en büyük etkenlerden biri askerlik yükümlülüğü. Özellikle askerlik çağındaki gençler başvurudan kaçınıyor. 2020’de yurt dışında doğan ve süresiz oturum izni olanlara, üç yıl çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik imkânı sunulsa da 2025 itibarıyla bu bedel 6 bin avro (yaklaşık 260 bin TL) seviyesine çıktı. Bu meblağ, özellikle dar gelirli aileler için ciddi bir külfet oluşturuyor. Bunun yanı sıra randevu bulmadaki zorluk, zaman kısıtlaması ve mesai saatlerinin başvuru süreçleriyle uyuşmaması da önemli engeller arasında.

Almanya'daki Türkler Çifte Vatandaş Olmak İstemiyor: Nedeni Ortaya Çıktı - Resim : 2

ASKERLİK MUAFİYETİ TARTIŞMASI

Vatandaşlık geri başvurusunda bulunanlar arasında askerlik muafiyeti de ayrı bir tartışma konusu. Anne ya da babası Türk olanlar için askerlik zorunlu tutulurken, soy bağı olmadan vatandaş olanlar bu yükümlülükten muaf sayılıyor. 22 yaşını aşmış ve başka bir ülkede askerlik yaptığını belgeleyenler de Türkiye’de askerlikten muaf olabiliyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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