'Bedelli Askerlik' İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi

İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların bedelli askerlik için ödediği ücretin düşürülmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
'Bedelli Askerlik' İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi

Bedelli askerlik ücretleri sık sık gündeme gelirken, İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların ödedikleri ‘yüksek’ bedelli askerlik ücretlerini gündeme getirdi. Yeneroğlu, Türk vatandaşı olan gençlerin vatandaşlıktan ayrılma düşüncelerinin önüne geçmek için “Askeralma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM’ye sundu.

Yeneroğlu, hazırladığı teklife 6000 Euro olan çifte vatandaşlara bedelli askerlik ücretinin 1000 Euro’ya düşürülmesini önerdi. 6000 Euro, şu an 243.013 TL’ye denk geliyor.

Yeneroğlu, konuya ilişkin açıklamasında, 243 bin TL gibi yüksek bir bedelin, eğitimine devam eden veya iş hayatına atılmaya çalışan çifte vatandaşlığa sahip gençlerimizin Türk vatandaşlıklarını sürdürmelerinin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.

Yeneroğlu, “Vatandaşlığın kaybı, zamanla Türkiye ile bağların da zayıflamasına ve bir sonraki nesillerde kopmasına yol açacaktır” dedi.

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