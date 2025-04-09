İsviçre'nin Türkiye'den Aldığı Kurutulmuş Biberiyede Ölümcül Bakteri

Dünyanın en önemli problemleri arasında yer alan gıda güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, Türkiye’nin Avrupa’ya ihraç ettiği pek çok ürün de tek tek ya geri gönderiliyor ya da toplatılıyor.

Son olarak, İsviçre’nin Türkiye’nin aldığı kurutulmuş biberiyede Salmonella tespit edildiği bildirildi. Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yapılan bildirimde söz konusu kurutulmuş biberiyelerin ciddi risk taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

Durum resmi market kontrollerinde ortaya çıkarken, tespit edilen durumun insan sağlığı için risk teşkil ettiği öğrenildi.

Kurutulmuş biberiyeler için marketten toplatma kararı alındı.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olarak biliniyor. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşıyor ve dışkı yoluyla dışarı atılıyor. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşıyor.

Söz konusu bakteri ölüme dahi yol açabiliyor.