Beşiktaş'taki Gece Kulübü Faciasında Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı! Kusurlular Tek Tek Açıklandı

Beşiktaş’taki Masquerade adlı gece kulübünde yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili yargılamayı yapan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talep ettiği ikinci bilirkişi raporunu dört kişilik uzman heyet hazırladı.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın köşe yazısına göre, mahkemeye 53 sayfalık bilirkişi raporu sunuldu. Raprun konusu ise; “yangında işyeri sahibi ve işleteni olan sanıkların meydana gelen yangında, işyerinde alınması gereken güvenlik tedbirlerine ve maktullerin ölümü ve müştekilerin yaralanmalarında kusurlarının bulunup bulunmadığı” ile “bulunması halinde kusurların ne olduğu” üzerineydi.

Eldeki belge, bilgi ve veriler üzerinden kapsamlı bir rapor hazırlayan bilirkişi heyeti, ihmali bulunan kamu görevlileri ile iş yeri sahibi ve işletmecinin kusurlarını yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tek tek ortaya koydu.

İkinci raporda ortaya konulan tabloyu ise özetle şöyle:

“(…) * 14.11.2018 tarihli ve 486 sayılı 1.525 m² kullanım alanlı “diskotek” faaliyeti için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi sürecinde; işyerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethanelere uzaklığı ile genel asayiş ve güvenlik açılarından tetkiki yapılmış olduğu belirtildiği halde, “yangın muayene raporu” incelenmesinin yaptırılmadığı görüldü.

* Olayın meydana geldiği diskotek niteliğindeki işyerinin, A,B,C bloktan oluşan yapının B bloğunda bulunan sinema ve servisleri olarak nitelenen alanda yer aldığı, çıkan yangın sonucu 29 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu, incelenen adli tıp ve diğer kurum raporlarından anlaşılmaktadır. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporlarda, ölüm nedenleri incelendiğinde ölümlerin ve yaralanmaların çıkan yangına bağlı sebepler neticesinde olduğu sabittir.

ÜÇ KAPI YERİNE TEK KAPI

* İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelikteki acil çıkış yolları ve kapı sayısı hükmüne göre, en az 3 acil çıkış kapısı olması gerekirken sadece bir kapının bulunduğu tespit edildi. İşyerindeki tek acil çıkış kapısının ‘yangın kapısı’ niteliğinde olmadığı, panik barlı olmadığı, basit düz demir kapı şeklinde olduğu görüldü.

* Acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sisteminin olması gerekirken olmadığı belirlendi.

* Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05 Nisan 2024 tarihli yazısında, yangın çıkan işletmenin bulunduğu yapıda onaylı projesine göre bir değişiklik olmadığı ve binanın taşıyıcı sisteminin projesindeki gibi olduğu belirtildi. Ancak olay yerinde yapılan incelemede acil çıkış merdiveni olan bölümün / bölümlerin kapatıldığı tespit edildi.

KİMLER KUSURLU?

Bilirkişi heyeti, çalışmalarının sonunda ortaya çıkan ihmaller ve sorumlulukları, raporun değerlendirme ve sonuç bölümünde tek tek belirtti.

Yapılan tespitler sonucunda, işletmeye 2018’de verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı nedeniyle memur Lalehan Taşdelen Başkaya, Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Saral, 2020’deki iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi sebebiyle memur Feridun Tayfun Erelmas, Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, “asli kusurlu” olarak aktarıldı.

Ayrıca, iş yerine 2010’da işyeri açma ve çalışma ruhsatına onay ve imza veren Makine Mühendisi Uğur Türkyılmaz ve dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Mithat Şermet; 2011’deki ruhsatlandırma işlemlerinde yer alan Makine Mühendisi Uğur Türkyılmaz, Ruhsat Şefi Nilüfer Oğuz ve yine dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Mithat Şermet, “tali kusurlu” olarak tespit edildi.

İş yeri açılması için gereken 2011 tarihli itfaiye raporunun verilmesiyle ilgili dönemin İtfaiye Destek Müdürü Orhan Akyıldız ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Mithat Şermet ile dönemin Beşiktaş Kaymakamı Sadettin Yücel ve İstanbul Vali Yardımcısı Derviş Ahmet Set, “tali kusurlu” belirtildi.

Yangınla ilgili olarak iş yeri sahipleri Şahzade Sekergümüş, Mehmet Menduh Ceylan ve Fatma Dörtgül’ün, “asli kusurlu” olduğu belirlendi.

Gece kulübündeki kaynak işlemi sırasında sorumlulukları tespit edilen Kahraman Erdem ve Çağlayan Altunel’in “asli kusurlu” konumunda bulunduğu, iş ve işçi sağlığı konusunda görev alan Dursun Çelik ve Sibel Çelik de “tali kusurlu” olarak belirlendi. Aynı çerçevede Kadircan Gülhan ise “asli kusurlu” bulundu.

Kaynak: T24