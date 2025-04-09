Alışveriş Yaparken Dikkat: Etiketlerde Yeni Döneme Geçildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ürün etiketlerinde yeni dönem başlıyor. Tekstil ve ayakkabı gibi ürünlerde hayvansal parça kullanıldıysa ürünün etiketinde, ambalajında veya eşlik eden belgede artık belirtilmek zorunda.

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Alışveriş Yaparken Dikkat: Etiketlerde Yeni Döneme Geçildi

Ticaret Bakanlığı'nın "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı ve önemli bir düzenlemeye imza atıldı. Yeni düzenlemeyle, hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde açık ve anlaşılır bilgilendirme zorunluluğu getirildi.

Alışveriş Yaparken Dikkat: Etiketlerde Yeni Döneme Geçildi - Resim : 1

Tekstil ve ayakkabı gibi Bakanlığın denetimindeki ürünlerde, eğer hayvansal menşeli parça bulunuyorsa, ürünün etiketinde, ambalajında veya eşlik eden belgede bu parçanın hangi hayvandan elde edildiği bilgisi yer alacak.

Uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışlarda da bu bilgilendirme, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda yer alacak. Tüketiciye, satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayan şekilde Türkçe bir açıklama yapılması gerekecek. Bu düzenleme, iki ay sonra yürürlüğe girecek.

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Kaynak: AA

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