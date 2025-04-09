Duruşmadan Bir Gün Önce Ortaya Çıktı! Katledilen Minguzzi'nin Acılı Annesi İlk Kez Açıkladı

İstanbul'da bit pazarında bir akranı tarafından katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, oğlunu öldüren çocuğun ailesinin kendisinden şikayetçi olduğunu açıkladı. Öte yandan acılı anne, yarın görülecek ilk duruşmaya çağrı yaptı.

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İstanbul'da İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak günü Kadıköy'de gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan cinayet sonrası acılı aile adalet arayışına devam ediyor. Acılı anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, tv100'deki Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programına konuk oldu.

Duruşmadan Bir Gün Önce Ortaya Çıktı! Katledilen Minguzzi'nin Acılı Annesi İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

TEHDİT MESAJLARI...

Yasemin Akıncılar Minguzzi, diğer çocuklar için ayakta durmaya çalıştığını ve onlar için mücadele ettiğini belirterek, yas sürecine bile giremediğini söyledi. Kendisine gelen tehdit mesajlarından da bahseden Yasemin Minguzzi, "Geçtiğimiz sabah bir mesaj daha aldım. 'Abla aftetmeyeceğini söylüyormuşsun arkadaşımı' diye. Af yok, affetmeyeceğim. Onlar benim ne yaşadığımın farkında bile değilken tehdit ediliyorum" dedi.

Duruşmadan Bir Gün Önce Ortaya Çıktı! Katledilen Minguzzi'nin Acılı Annesi İlk Kez Açıkladı - Resim : 2

KATİL ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ!

Yasemin Akıncılar Minguzzi, yeni öğrendiği bir bilgiyi de tv100 ekranlarında paylaştı. Acılı anne, oğlunu öldüren çocuğun ailesinin kendisinden şikayetçi olduğu bilgisini paylaşarak, "Şu anda firari görünüyorum ben. Olayı tam tersi lanse ediyorlar. Akıl alır şeyler değil bunlar" ifadelerini kullandı.

İLK DURUŞMAYA ÇAĞRI

Duruşmanın yarın sabah olduğunu hatırlatan Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Yarın bütün ülkemizin güzel insanlarını orada ilk duruşmaya bekliyorum" diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

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Kaynak: tv100

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