Tehlike Sanılandan Daha Büyük... Tavuk Dönerde 'Salmonella' Alarmı!

Son dönemde yaygınlaşan tavuk döner zehirlenmeleriyle ilgili konuşan Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, "Gıda zehirlenmesi 6-12 saat içerisinde ishal, kusma, mide bulantısı ve baş ağrısı belirtileriyle ortaya çıkıyor. Hızla doktora başvurmak lazım" ifadelerini kullandı. Toprak, bu önerisinin nedeni için de "Özellikle salmonella ölümle sonuçlanabilir" dedi.

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Tehlike Sanılandan Daha Büyük... Tavuk Dönerde 'Salmonella' Alarmı!

Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan gıda skandalı gündemden düşmüyor. Kentte tavuk döner yiyen 648 kişinin zehirlenmesi gıda güvenliğine dair endişeleri katlarken, şimdi de yaşanan durumun salmonellanin bir işareti olabileceği öğrenildi.

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, Kocaeli Valiliği'nin, alınan numunelerin mikrobiyolojik kriterler tebliğine uymadığını söylemesine ilişkin "Bu duruma başta salmonella, E.coli, S.aureus, C.perfringens gibi bakterilerin yoğunluğu sebep olabilir" dedi.

Tehlike Sanılandan Daha Büyük... Tavuk Dönerde 'Salmonella' Alarmı! - Resim : 1

BAKTERİ NEDEN OLUŞUR?

Bakteri sebepleriyle ilgili konuşan Uğur Toprak, "Hijyen eksikliği, çapraz bulaşma olabilir. Tavuk eti bozulmuş olabilir. Soğuk zincir kırılmış olabilir. Bazı dükkanların önüne sabahtan tavuk etini koyuyorlar, belli bir süre sonra alıyorlar geçen süre bozulmada etkili olabilir. Özellikle tavuk döner şişe takıldıktan sonra 24 saat içerisinde tüketilmesi lazım. Ayrıca ocağa takılınca da 12 saat içerisinde tüketilmeli. Keserken iş yoğun olabilir, hızlı hızlı kesip, ürün pişmeden sunulabilir. Yoğunluk yoksa da kesip, ürün tam pişmeden tezgahta bekleyebilir. Bunlar zehirlenmeye sebebiyet vermiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Tehlike Sanılandan Daha Büyük... Tavuk Dönerde 'Salmonella' Alarmı! - Resim : 2

'ÇOCUK VE YAŞLILARDA RİSK VAR'

Gıda zehirlenmesinin 6-12 saat içerisinde ishal, kusma, mide bulantısı ve baş ağrısı belirtileriyle ortaya çıktığını söyleyen Toprak, "Hızla doktora başvurmak lazım. Çünkü özellikle salmonella ölümle sonuçlanabilir. Çocuk ve yaşlılarda risk var. İzmir'de geçen aylarda kumpirden yaşlı bir vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bir tavuk dönerin fiyatına bakıp, bunu çok altında satılan ürünlere dikkat etmek gerekir. Denetimler sıklaştırılmalı. Tarım Orman Bakanlığı başta gıda mühendis sayısını arttırmalı" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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