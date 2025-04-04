Bursa'da Uçak Kazası Facianın Eşiğinden Dönüldü

Bursa’da 2017 yılında sivil faaliyetlere tekrar açılan ve ülkenin ilk iniş şeridi olarak bilinen Yunuseli Havalanı’nında uçak kazası meydana geldi. Osmangazi ilçesinde bulunan havaalanına inmek isteyen özel bir uçuş eğitimi uçağının pervanesi piste çarptı. Piste sert iniş gerçekleştirirken yaşanan kazada uçak metrelerce sürüklendi. Uçağın içerisinde bulunan pilot Erkan Hoş ve yanındaki yolcu yaralandı. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA