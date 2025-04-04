Hatay Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Dr. Ramazan Demirtaş 28 Yıllık Bilinmeyeni Açıkladı

Dr. Ramazan Demirtaş, Hatay’da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında önemli bir uyarı yaptı. Demirtaş ‘Bu kesimde 22 Ocak 1997'de 5.2, 5.3 ve 5.5 olmak üzere üç deprem olmuştu’ diyerek hatırlattı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Hatay Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Dr. Ramazan Demirtaş 28 Yıllık Bilinmeyeni Açıkladı

6 Şubat depremlerimde felaketi yaşayan Hatay’da artçı depremler meydana gelmeye devam ederken, depremin son adresi Antakya oldu. AFAD’ın aktardığı son bilgiye göre, Karlısu'nun 3.5 km batısında saat 00.23 sıralarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.19 km olarak ölçüldü.

Hatay Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Dr. Ramazan Demirtaş 28 Yıllık Bilinmeyeni Açıkladı - Resim : 1

1997’DE 3 DEPREM OLMUŞ

Hatay’da meydana gelen deprem sonrasında Dr. Ramazan Demirtaş’tan önemli bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Demirtaş, şunları söyledi:

Karlısu'nun 3.5 km batısında; 20 Şubat 2023 depreminin (Mw=6.4) 28 km kuzeyinde; DAFZ Kırıkhan-Samandağ arasında kalan 45 km'lik parçasında deprem oldu. Bu kesimde 22 Ocak 1997'de 5.2, 5.3 ve 5.5 olmak üzere üç deprem olmuştu.

Hatay Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Dr. Ramazan Demirtaş 28 Yıllık Bilinmeyeni Açıkladı - Resim : 2

Hatay Antakya'da Korkutan DepremHatay Antakya'da Korkutan DepremGüncel

AFAD Duyurdu: Muğla Açıklarında Şiddetli DepremAFAD Duyurdu: Muğla Açıklarında Şiddetli DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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