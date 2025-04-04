Hatay Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Dr. Ramazan Demirtaş 28 Yıllık Bilinmeyeni Açıkladı

6 Şubat depremlerimde felaketi yaşayan Hatay’da artçı depremler meydana gelmeye devam ederken, depremin son adresi Antakya oldu. AFAD’ın aktardığı son bilgiye göre, Karlısu'nun 3.5 km batısında saat 00.23 sıralarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.19 km olarak ölçüldü.

1997’DE 3 DEPREM OLMUŞ

Hatay’da meydana gelen deprem sonrasında Dr. Ramazan Demirtaş’tan önemli bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Demirtaş, şunları söyledi:

Karlısu'nun 3.5 km batısında; 20 Şubat 2023 depreminin (Mw=6.4) 28 km kuzeyinde; DAFZ Kırıkhan-Samandağ arasında kalan 45 km'lik parçasında deprem oldu. Bu kesimde 22 Ocak 1997'de 5.2, 5.3 ve 5.5 olmak üzere üç deprem olmuştu.

#Antakya (#Hatay), Karlısu'nun 3.5 km batısında; 20 Şubat 2023 depreminin (Mw=6.4) 28 km kuzeyinde; DAFZ Kırıkhan-Samandağ arasında kalan 45 km'lik parçasında

04.04.2025

00:23, Mw=3.9 #deprem oldu.

* Bu kesimde 22 Ocak 1997'de 5.2, 5.3 ve 5.5 olmak üzere üç deprem olmuştu. pic.twitter.com/42WqRlXHpy — Dr. Ramazan Demirtaş (@Paleosismolog) April 4, 2025

Kaynak: Haber Merkezi