Şırnak'taki Lisedeki Görüntüler Tepki Çekmişti! O Öğretmene Jet Soruşturma

Şırnak'ta bir lisede öğrencilerine müstehcen içerikli şarkılar söyletip sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmenin sosyal medyada silahlı paylaşımları da olduğu görüldü.

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Şırnak'taki Lisedeki Görüntüler Tepki Çekmişti! O Öğretmene Jet Soruşturma

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni R.T.Ç., 14 Mart'ta sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Şırnak'taki Lisedeki Görüntüler Tepki Çekmişti! O Öğretmene Jet Soruşturma - Resim : 1

Paylaşımda R.T.Ç.'nin bir öğrenciye müstehcen ifadelerin yer aldığı bir şarkıyı söylettiği ve ekrana yansıtılan şarkının kapak fotoğrafında ise şiddet içerikli görsel görüldü.

Şırnak'taki Lisedeki Görüntüler Tepki Çekmişti! O Öğretmene Jet Soruşturma - Resim : 2

R.T.Ç. tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 28 Mart'ta R.T.Ç. hakkında soruşturma başlattı. R.T.Ç.'nin sosyal medyada silahlı paylaşımları da olduğu görüldü.

Şırnak'taki Lisedeki Görüntüler Tepki Çekmişti! O Öğretmene Jet Soruşturma - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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