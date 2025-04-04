Şırnak'taki Lisedeki Görüntüler Tepki Çekmişti! O Öğretmene Jet Soruşturma

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni R.T.Ç., 14 Mart'ta sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda R.T.Ç.'nin bir öğrenciye müstehcen ifadelerin yer aldığı bir şarkıyı söylettiği ve ekrana yansıtılan şarkının kapak fotoğrafında ise şiddet içerikli görsel görüldü.

R.T.Ç. tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 28 Mart'ta R.T.Ç. hakkında soruşturma başlattı. R.T.Ç.'nin sosyal medyada silahlı paylaşımları da olduğu görüldü.

Kaynak: İHA