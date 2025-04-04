648 Kişiyi Hastanelik Eden Skandalın Perde Arkası… Hepsi Hastanede Kıvranıyordu, 3 Hastane de Doldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü gününde bir işletmede döner yiyenler hastanelik oldu. Aynı işletmede yemek yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile acile koşanların sayısı 648’i buldu.

Tüm ilçenin konuştuğu korkutan olayın ardından bazı hastalar taburcu olurken, iki hastanın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Dönerci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından mühürlenirken, E.T. ve K.Y. isimli şüpheli de tutuklandı.

'3 HASTANE DE DOLDU'

Döner yedikten sonra zehirlenenler o yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Zehirlenme olayının iki gün boyunca devam ettiğini belirten Yasin Aydın şöyle konuştu: 3 hastane de doldu. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı, kardeşi hastanede yatıyor. Normalde sık sık burada yemek yerdik. Düşüncem, bir gün önceki eti kullandıkları yönünde. Bu sebeple zehirlenme olayı yaşandı diye düşünüyorum.

'3 KURUŞ KAZANMAK İÇİN BOZUK MAL YEDİRDİLER'

Döner yedikten sonra midesinin bozulduğunu belirten Kayhan Dölcel, ‘Sabaha kadar tuvaletten çıkamadım. Sabah işe gittim ancak duramadım. Eve gelip yattım, iyice kötüleştim. Haberlerden herkesin zehirlendiğini öğrendim. Hastane ana baba günüydü. Serum takıldı, ilaç yazıldı, taburcu oldum ancak bir türlü düzelmedim. Yazık değil mi, insanlar canıyla uğraşıyorsunuz. 2 kişi entübe olmuş. İnsanlar ölürse hesabını kim verecek? 3 kuruş kazanmak için bozuk malı insanlara yedirdiler’ diye konuştu.

'3 GÜNDÜR HASTANEDEYİM'

14 yaşındaki İnanç Çeçen ise şunları söyledi: Bayram tatili için İstanbul'dan Körfez'deki akrabalarıma geldim. Döner yemeğe gittik. Akşama doğru kusmaya başladım. Kusmaya devam edince hastaneye gittik. Serum takıldı. İstanbul'a eve geldim. Tekrar fenalaşınca hastaneye gittim. 3 gündür tedavi altına alındım ve hala hastanedeyim.

Kaynak: İHA