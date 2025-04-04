Şarampole Yuvarlanan Otomobilde Burunları Bile Kanamadı

Çorum'da meydana gelen kazada felaketten dönüldü. İbrahim T. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı ve takla attı.

Olayda, otomobilin içinde bulunan sürücü ve yolcular büyük bir şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen ekipler, araçta herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı tespit etti. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA