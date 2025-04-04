Türkeş'i Anma Programında Endişe Veren Anlar! Dua Eden İmam Bayıldı
MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş’i anma programı sırasında dua eden imam bayıldı. Dua esnasında aniden yere yığılan imamın tansiyonunun düştüğü öğrenildi.
MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından partinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’i anmak adına bugün parti binası önünde lokma hayrı düzenlendi. Programdaki konuşmaların ardından ise duaya geçildi.
Dua etmeye başlayan imam Lütfullah Güldemir, bu sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Güldemir’in sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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