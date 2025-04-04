Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, 4 Şubat tarihinden sonra ilk kez, partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederken görüntülendi. Bahçeli, ziyareti sonrasında da parti genel merkezine geçti.

Son Güncelleme:

Geçtiğimiz aylarda kalbinden operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'tan beri ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Bahçeli, iki ayın ardından ilk kez partisinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederken görüntülendi.

Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 1

Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 2

Bahçeli, bugün saat 14.00 sıralarında Ankara'da Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek dua etti ve mezarına çiçek bıraktı.

Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 3

Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 4

MHP lideri, ziyaretin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni binasının açılış törenine katılmak üzere MHP Genel Merkezi'ne gitti.

Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 5

İşte MHP lideri Bahçeli'den ilk görüntüler...

Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 6

Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 7

Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 8

Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 9

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Boykot TepkisiMHP Lideri Devlet Bahçeli'den Boykot TepkisiGüncel
Bahçeli'den 24 Maddede 'Türkiye Partisi' ÇağrısıBahçeli'den 24 Maddede 'Türkiye Partisi' ÇağrısıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Devlet Bahçeli MHP Alparslan Türkeş
Son Güncelleme:
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat İçin Flaş Gelişme! Hastaneye Sevk Edilmişti... Mahir Polat İçin Flaş Gelişme!
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
9 İlde Seçim Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Oy Oranları 9 İlde Seçim Anketi
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor
Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor
Hakan Kara Sonunda Patladı! Hakan Kara Sonunda Patladı!