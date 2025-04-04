Devlet Bahçeli Aylar Sonra İlk Kez Kamera Karşısında: Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti

Geçtiğimiz aylarda kalbinden operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'tan beri ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Bahçeli, iki ayın ardından ilk kez partisinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederken görüntülendi.

Bahçeli, bugün saat 14.00 sıralarında Ankara'da Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek dua etti ve mezarına çiçek bıraktı.

MHP lideri, ziyaretin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni binasının açılış törenine katılmak üzere MHP Genel Merkezi'ne gitti.

İşte MHP lideri Bahçeli'den ilk görüntüler...

Kaynak: Haber Merkezi